Lena Kemmer verso il Mondiale Femminile: “Sogno la top-5”

Con il termine ultimo per inviare le richieste di iscrizione fissato per il 31 gennaio prossimo, il FIM Women’s World Motorcycling Championship vive settimane di fermento. Cresce naturalmente l’attesa di scoprire i nomi delle partecipanti alla prima storica edizione del Mondiale Motociclistico Femminile, alcuni dei quali già iniziati a circolare. Detto di Beatriz Neila Santos, Sara Sanchez e Andrea Sibaja, l’ultima in ordine di tempo ad aggiungersi alla lista è Lena Kemmer. La diciannovenne austriaca, recentemente impegnata nella Women’s European Championship, ha infatti comunicato di essere stata ammessa alla serie.

L’annuncio di Lena Kemmer

Settima classificata nella WEC 2023 con l’unica KTM RC 390 R dello schieramento, Lena Kemmer ha ultimato la procedura d’iscrizione al FIM WWMC con largo anticipo: “Ho presentato la richiesta il giorno dopo l’apertura delle iscrizioni – ha ammesso la classe 2004 in un’intervista rilasciata a Speedweek – sapevo che l’interesse generale sarebbe stato forte. Non ero sicura di avere la possibilità di correre nel Mondiale, sono quindi molto felice che mi sia stata accettata”.

Primi test con la Yamaha R7

Fortemente legata a KTM nei suoi primi anni di carriera, annoverando un quarto posto nel monomarca Austrian Junior Cup 2022 patrocinato dalla Casa di Mattighofen, per il 2024 sarà attesa alla sfida della Yamaha R7: “Ho già effettuato dei test a Portimao e Jerez per scoprire meglio la nuova moto e le gomme Pirelli – ha proseguito – mi sono sentita subito a mio agio. La Yamaha si avvicina ad una ‘vera’ moto da corsa, mi si addice molto. Appena le temperature lo consentiranno, mi piacerebbe provare su altre piste che faranno parte del calendario mondiale. Sono incuriosita da Cremona. Spero tuttavia che si presenti l’occasione di girare anche al Balaton Park (in Ungheria; ndr) visto che, considerando la vicinanza con l’Austria, si tratterà di fatto della mia gara di casa!”.

Lena Kemmer alla guida della Yamaha R7

Riders Coach d’eccezione

Primo approccio dunque positivo con la R7 del team Bertl K. Racing Team, agevolato dalle “dritte” del cugino Christopher, habitué del Mondiale Endurance FIM EWC: “Mi ero portata dietro due R7 e una ovviamente l’ha guidata Christopher che da anni corre nell’EWC. Ha saputo darmi consigli preziosi, soprattutto per quanto concerne la messa a punto delle sospensioni. I miei tempi sul giro ne hanno subito beneficiato”.

Sogno top-5

Aspettando il primo round stagionale in agenda “solo” a metà giugno a Misano, l’originaria di Ganz guarda al FIM WWMC con propositi ambiziosi: “Il livello del Mondiale sarà diverso rispetto ai campionati in cui ho corso finora. Difficile valutare il mio potenziale attuale, ma credo che potrò giocarmi la top-10. Se le cose andranno per il verso giusto, magari, perché no, anche la top-5”.