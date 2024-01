Il ritorno di Andrea Sibaja, sarà nel Mondiale Femminile 2024

Il primo Mondiale Femminile segnale il ritorno alle corse di una giovane spagnola promettente, ma sfortunata. È il caso di Andrea Sibaja, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con svariati guai fisici, anzi nel 2023 è rimasta totalmente ferma. Il primo anno del campionato iridato in rosa è la grande occasione per rivederla in azione e sarà con i colori del Deza-Box 77 Racing, con cui Sibaja ha ottenuto i suoi risultati migliori in carriera, ovvero il titolo andaluso e vari vice-campionati nazionali. La collaborazione è andata avanti anche nel 2023, pur solamente “dietro le quinte”, con la pilota spagnola coinvolta in particolare (ma non solo) nel progetto WordSS300 della squadra.

Sibaja torna in pista

Quest’anno la pilota spagnola, ancora impegnata nel recupero, ha l’occasione di tornare protagonista con tuta e casco. “Lo aspettavamo, lo volevamo, alla fine la notizia è confermata!” Così Deza-Box 77 Racing ha annunciato la nuova sfida nel Mondiale Femminile. “Le lesioni l’hanno obbligata a finire sotto i ferri in più occasioni” si legge nella nota della squadra, citando poi l’ultimo intervento all’anca dello scorso agosto, a cui sono seguiti lunghi mesi di recupero, fisioterapia e allenamento. “È un sogno e darò il massimo, ora più che mai” è il commento entusiasta di Andrea Sibaja. “Voglio ringraziare ancora una volta il mio team e tutti quelli che mi supportano giorno dopo giorno.”

Mondiale Femminile, il calendario 2024

Foto: Deza-Box 77 Racing