Louis Valleley volto nuovo NP Racing per il British Superbike

Tra i debuttanti attesi al via del British Superbike 2024 c’è chi sarà protagonista di un salto triplo. Louis Valleley, 25 anni il prossimo mese di agosto, passerà dalla Superstock 600 britannica al BSB sotto le insegne del team NP Racing Kawasaki. A questa prima stagione completa nella serie l’originario di Kent si presenterà con l’esperienza maturata nel corso del 2023, avendo già disputato 5 round sempre con una Kawasaki, ma schierata dal CDH Racing.

DALLA SUPERSTOCK 600 AL BRITISH SUPERBIKE

Valleley lo scorso anno si era messo in mostra nel Pirelli National Junior Superstock Championship, ovvero la Superstock 600 britannica. Con una Yamaha R6 preparata dal Team LVR era riuscito a conquistare la vittoria nel round estivo di Brands Hatch ritrovandosi in una buona posizione in campionato.

IL DEBUTTO TRA LE SUPERBIKE

Tuttavia, proprio dopo quel successo, era stato chiamato dal team Rapid CDH Racing per esordire a stagione in corso nel British Superbike, disputando i conclusivi 5 round del calendario. Proprio nel penultimo appuntamento svoltosi a Donington Park conquistò un clamoroso 10° posto in una gara condizionata dalla pioggia.

LE PAROLE DI LOUIS VALLELEY

Louis Valleley ha così voluto proseguire il suo percorso nel BSB passando alla compagine di Neil Pearson, le cui iniziali portano alla denominazione di NP Racing. “Sono entusiasta di poter correre a tempo pieno nel BSB 2024“, ha ammesso il giovane motociclista britannico. “Lo scorso anno ho disputato i conclusivi cinque round e mi sono divertito tantissimo. Ho imparato molto e, avendo già avuto questo assaggio di Superbike, sono molto motivato a compiere un ulteriore passo avanti per il 2024. Neil è una persona molto dedita a questo sport, sta dedicando molto tempo e sforzi per assicurarsi che sarà una stagione positiva e ricca di soddisfazioni per tutti noi“.