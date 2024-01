Michele Pirro sorride: “Prima volta senza antidolorifici dopo Imola”

Per molti piloti è tempo di riaccendere i motori. In questi giorni attesi protagonisti della scena internazionale e nazionale si sono ritrovati in Portogallo per alcune sessioni di test privati, sancendo di fatto la prima uscita dell’anno nuovo. Un’occasione per togliersi la ruggine di dosso ed iniziare a preparare la stagione 2024, per altri ancora un momento utile a verificare la propria tenuta fisica. Questo il caso di Michele Pirro, sceso in pista lo scorso week-end all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão con una Panigale V4 S a distanza di oltre tre mesi dall’infortunio alla caviglia rimediato nel patatrac con Lorenzo Zanetti nella finalissima del CIV Superbike 2023 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Michele Pirro ritrova il sorriso a Portimao

“Sono state due giornate molto importanti, ho maturato che la mia forma fisica sta ritornando ad ottimi livelli – ha commentato il tester Ducati – per la prima volta dall’infortunio patito nell’ultima gara del CIV Superbike, ho girato infatti senza assumere antidolorifici. Lascio con buone sensazioni, anche se a fine giornata il piede tendeva a gonfiarsi. L’aspetto fondamentale comunque è stato tornare ad indossare lo stivale che utilizzavo prima di Imola, segno che il gonfiore attorno alla caviglia è praticamente svanito. Un week-end molto incoraggiante quindi pensando che a breve sarò impegnato nei test MotoGP”.

Test in piacevole compagnia

Fresco di rinnovo con il Barni Racing Team per il CIV Superbike 2024, Michele Pirro ha sfruttato questa due giorni in Algarve non solo per tenersi in allenamento, ma anche per condividere la pista con amici e compagni di marca quali Nicolò Bulega, Andrea Iannone, Yari Montella, Lorenzo Baldassari e tanti altri: “Un toccasana per fisico e spirito dato che ho girato in compagnia di vari amici e piloti che conosco bene. Abbiamo trascorso ore spensierate e di relax, tutti ingredienti vincenti per iniziare nel migliore dei modi la stagione”.

Verso Sepang

Aspettando i primi test con la Panigale V4 R con cui andrà all’assalto della personale decima corona nel Campionato Italiano Velocità, nel giro di appena un paio di settimane Michele Pirro volerà alla volta della Malesia. In data 1-3 febbraio andrà in scena nella cornice del Sepang International Circuit il consueto shakedown riservato ai collaudatori MotoGP.