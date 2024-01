Nella serata dei fratelli Marquez, con Marc che inevitabilmente ha calamitato maggiormente l’intenzione, si è svolta anche la presentazione del Team FELO Gresini MotoE. In Matteo Ferrari, al 6° anno col team, e Alessio Finello, alla stagione numero 3 con gli stessi colori, sono riposte tutte le speranze per il campionato elettrico. L’unica piccola novità è rappresentata da un leggero cambiamento alla livrea della Ducati V21L. Per la precisione la finitura xirallica (da un pigmento che crea un forte effetto glitter) che ricopre il celeste Gresini, senza farsi mancare il giallo sgargiante.

Moto e piloti ci sono, ora manca solo la prima uscita ufficiale in pista (test e calendario 2024), anche se il duo Gresini non è certo fermo in questo periodo. Nei giorni scorsi infatti Ferrari e Finello sono stati tra i protagonisti di tre giorni di test privati all’Autodromo do Algarve di Portimao, la grande novità della stagione MotoE. Chiaramente non con una Ducati elettrica, ma è stato un primo contatto stagionale per entrambi prima dei test ufficiali e poi del round inaugurale.

Gresini Racing punta in alto

“L’obiettivo è ben chiaro, dobbiamo partire con lo stesso ritmo dell’anno scorso” ha sottolineato Matteo Ferrari, che certo guarda ben più in alto del 3° posto con cui ha chiuso il 2023. Il romagnolo ha chiuso sul podio nella generale in ogni stagione disputata in MotoE, ma è inevitabile cercare il bis di quel titolo 2019 che per ora è sfuggito. Da Alessio Finello invece Gresini Racing si aspetta una grossa crescita, il torinese non è meno carico e determinato. “Dobbiamo portare a casa i risultati che ci spettano, per il lavoro e l’impegno che io e la squadra abbiamo investito in questo progetto di crescita insieme” ha sottolineato. “È ora di raccogliere, meritiamo di stare davanti!”