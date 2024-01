MotoGP, Sito Pons attacca Marc Marquez: “Bisogna essere leali”

Sito Pons, due volte campione della 250cc e manager del Motomondiale per un lungo periodo di tempo, muove delle critiche a Marc Marquez dopo aver lasciato la Honda. La decisione rifletterebbe una mancanza di lealtà alla squadra che gli ha permesso di diventare una leggenda della MotoGP, conquistando sei titoli iridati nell’arco di sette anni.

Il divorzio Marquez-Honda

Dopo l’infortunio a Jerez nel 2020 non sono stati anni facili per Marc Marquez, alle prese con quattro interventi al braccio destro, due casi di diplopia, alle prese con una moto che non gli regalava più grandi emozioni, ma solo pessimi risultati. Soprattutto nell’ultimo biennio, quando la condizione fisica è migliorata, la vittoria è stata un miraggio. Merito anche di una Ducati in forte ascesa che ha monopolizzato il campionato MotoGP. Da qui la scelta di rimettersi in gioco proprio con una Desmosedici GP, per capire se la stoffa del fuoriclasse è ancora integra e cucita addosso.

Sito Pons ha recentemente dichiarato in esclusiva al podcast The Race MotoGP che avrebbe preso una scelta differente, anche se “posso capire cosa ha fatto Marc Marquez“. A detta dell’ex pilota e manager la lealtà è un valore indiscutibile nello sport e che andrebbe messo sempre in piano. Quando i risultati vengono meno, la responsabilità è sempre generale e non solo del team. “Una delle cose più importanti per me è la lealtà“, sottolinea Pons. “L’infortunio ha colpito Marquez e al ritorno la moto non era più la stessa. Ma se la moto non va bene è anche perché Marquez non ha corso“.

La reprimenda di Sito Pons

C’è stato il tempo per recuperare terreno nell’evoluzione della RC213V, ma nell’ultimo biennio il fenomeno di Cervera non ha centrato nessuna vittoria, concludendo 13° e 14° in classifica finale. Sito Pons va giù duro nei confronti dell’otto volte campione del mondo… “Non si può dare tutta la colpa all’altro, quando gran parte della responsabilità è tua. Sei caduto, hai avuto sfortuna, ma quella sfortuna ha influito sull’intero progetto. Ma non puoi dire “voglio andare via” perché non hai la moto migliore“. Nella prossima stagione MotoGP Marc Marquez correrà con la Ducati del team Gresini, ma nessuno esclude un ritorno “clamoroso” con la livrea Honda già dal 2025. Tutto dipenderà dallo sviluppo della RC-V che continuerà ad essere monitorata dal suo fedele staff tecnico guidato da Santi Hernandez.