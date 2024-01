MotoGP, team Gresini all’attacco con Marc Marquez: “Un sogno”

Il giorno è arrivato. Alla discoteca Cocoricò di Riccione l’evento di presentazione del team Gresini Racing, con Marc Marquez come protagonista più atteso. L’otto volte campione del mondo ha scelto di lasciare un colosso come Honda per salire sulla Ducati di una squadra satellite, convinto che fosse la scelta migliorare per il 2024. Sono in tanti a pronosticare che lotterà costantemente per le prime posizioni. Nadia Padovani, che si aspetta un grande campionato anche da Alex Marquez, spera disputare un’annata ancora migliore di quella 2022 con Enea Bastianini finito terzo nel mondiale con quattro vittorie e altri due podi all’attivo.

MotoGP, la presentazione del team Gresini

La prima a prendere la parola è stata proprio la team owner Nadia Padovani: “Quest’anno è un anno fantastico, abbiamo già vinto come squadra perché abbiamo un otto volte campione. Dieci titoli mondiali nel nostro team, non pensavamo che saremmo riusciti a fare una cosa del genere. L’arrivo di Marc? Siamo stati contattati e ho parlato con i ragazzi del team. Marc aveva un contratto con Honda e non era scontato che lo avrebbero liberato, abbiamo deciso di aspettare e infatti siamo arrivati a ottobre. Abbiamo tanta voglia di cominciare, non vediamo di scendere in pista con questi piloti e di vedere dove potremo arrivare con questi piloti“.

Poi è toccato al direttore commerciale Carlo Merlini: “Il 2024 sarà una stagione speciale. Lo è quando mettiamo in pista un progetto così forte con Marc, Alex e i dieci titoli mondiali che si portano dietro. A volte ancora non ci crediamo. Penso ancora alle prime chiamate con il management e alle firme. Ci sono stati momenti di euforia e altri in cui non sembrava facile. Abbiamo iniziato sognando, questo fa succedere cose importanti e grandi. Il sogno ha iniziato a piacerci e temevamo di non svegliarci nella realtà che avevamo sognato. Poi siamo riusciti a far succedere le cose per davvero. Un viaggio bellissimo a livello emotivo e professionale. A volte ci guardiamo e diciamo ‘Pensa se non ci avessimo provato’. Ho avuto giornate impegnative, c’è tanto entusiasmo ed è normale con un progetto così speciale. Per noi era importante tenere a bordo le aziende che sono con noi da anni e ringrazio la loro fedeltà. Do il benvenuto alle nuove aziende che sono venute a bordo e le ringrazio per la fiducia nei nostri progetti. Spero che sarà una stagione in crescendo, non dico altro”.

Successivamente ha preso parola il direttore sportivo Michele Masini: “Un sogno nel nostro sogno. Mai come nel 2024 avremo gli ingredienti per fare benissimo, non voglio porre obiettivi e penso a migliorare. C’è un’energia incredibile, voglia di fare unica. Penso che possiamo essere orgogliosi di vivere assieme a loro questo momento. Avere due fratelli così è un valore aggiunto. Abbiamo il miglior pacchetto tecnico possibile, ma crediamo che la parte umana sia fondamentale. Avere due fratelli che si conoscono ci aiutano per affrontare i problemi e risolverli”.

Alex e Marc Marquez carichissimi

Finalmente è arrivato anche il momento dei piloti e il primo a parlare è stato Alex Marquez: “L’anno scorso arrivavo da un momento difficile della mia carriera, ho creduto in questo progetto e in questa famiglia. Abbiamo fatto una stagione molto buona, anche se con qualche errore. Abbiamo finito bene, ora ripartiamo da zero ma con l’esperienza dell’anno precedente. Non voglio mettere un obiettivo, una posizione, dobbiamo crescere come nel 2023. Dobbiamo essere davanti. Davanti a Marc? Lui ha già vinto molto, se posso essere io davanti è meglio. Non è facile dire adesso dove vorrei finire il campionato, penso gara per gara pensando di essere realista in ogni pista. A tre quarti della stagione potremo indicare l’obiettivo, dobbiamo continuare a crescere. Consigli a Marc? Mi ha chiesto qualcosa. Gli ho parlato da fratello, so cosa ha passato dal 2020 in poi e sapevo cosa gli servisse. Poi lui ha scelto, per me è un sogno essere nel team con lui. In Honda lo abbiamo fatto per troppo poco, ora sarà diverso. Avere un compagno forte può aiutare me e il team. Ho già vinto una cosa, il lato del box, il destro“.

Infine sul palco è arrivato Marc Marquez: “Sto bene, sono molto contento di essere qui. Sensazioni strane dopo tanti anno con un team, bella sfida. Mi sono sentito bene sulla moto, sono curioso e ho grinta. Vedremo in Malesia, sono come un bambino con le scarpe nuove che vuole cercare di imparare. Voglio tornare a divertirmi, è l’obiettivo di questa sfida. Cercavo qualcosa di diverso dopo anni difficili. Il team Gresini è l’unico che mi ha aspettato. Una sfida rischiosa e bella. Mi piace creare una famiglia con il team, c’è gente meravigliosa qui. Speriamo di fare un bell’anno. L’avversario più duro sono io, devo gestire me stesso. Abbiamo un grande lavoro, l’aspettativa è molto alto. Io arrivo in Ducati e punto Bagnaia e Martin, che sono i più forti e da loro devo imparare. Vinco anche con un triciclo? No, si è visto nel 2023. Da due anni non vinco una gara, non posso iniziare puntando subito in alto“.

