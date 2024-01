MotoGP, Marquez visita la “nuova casa” prima della presentazione (Foto)

È la vigilia dell’attesa presentazione del team Gresini Racing, che si svolgerà domani alle 18:30 presso la celebre discoteca Cocoricò a Riccione. Tutti gli appassionati della MotoGP sono curiosi di vedere Marc Marquez per la prima volta con i colori ufficiali della squadra guidata da Nadia Padovani. Dopo i tanti anni trascorsi in Honda, una nuova avventura che ha voluto fortemente per tornare a divertirsi e a fare risultati importanti. Con la Ducati Desmosedici GP23 potrà certamente togliersi delle soddisfazioni. Molti pensano che potrà anche lottare per il titolo.

MotoGP, Marc e Alex Marquez in Italia

In attesa dell’evento di sabato a Riccione, Marc e Alex Marquez sono volati in Italia e ieri si sono recati presso la sede di Gresini Racing a Faenza. Presente anche Nadia Padovani, ovviamente. Sicuramente bella la visita al museo intitolato a Fausto Gresini. Per l’otto volte campione del mondo è stato il debutto in quella che sui social della squadra è stata definita la sua “nuova casa”. Lo sarà almeno per il 2024, visto che ha firmato un contratto annuale, poi per il 2025 si vedrà.

Intanto affronta questa nuova esperienza con grandi motivazioni. Avrà a disposizione un pacchetto tecnico assolutamente competitivo e cercherà di diventare il primo pilota a vincere il mondiale MotoGP con un team satellite. Un’impresa superiore a quella che stava per fare Jorge Martin nel 2023 con Pramac Racing, dato che Marquez guiderà la Desmosedici dell’anno precedente e Gresini Racing non ha lo stesso supporto tecnico della squadra di Paolo Campinoti.

Vincendo, Marc raggiungerebbe Valentino Rossi a quota nove corone iridate e trionferebbe in MotoGP con il secondo marchio diverso, cosa fatta solo dal Dottore (Honda-Yamaha) e da Casey Stoner (Ducati-Honda). Gli obiettivi non gli mancano nel 2024, anche se finora ha preferito non mettersi pressione addosso, giustamente.

Foto: Gresini Racing