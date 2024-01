Dopo l’annuncio dell’entrata nella VR46 Academy, per Matteo Gabarrini arriva anche l’ufficialità riguardo i suoi impegni in gara nel 2024. Il rinnovo con Pasini Racing Team, con cui continua un già lungo sodalizio, prevede infatti una doppia sfida. Il pilota senigalliese sarà ancora impegnato nella PreMoto3 del CIV, ripartendo dall’8° posto con due podi a referto con cui ha chiuso la stagione 2023. Parallelamente però per lui è previsto il debutto nella classe ETC del JuniorGP. Un doppio impegno “Talent Cup”, viste le novità della categoria dell’Italiano Velocità per questo nuovo anno di gare.

La PreMoto3 CIV diventa Talent Cup, i dettagli

Gabarrini e Pasini Racing, la doppia sfida

“Continua il percorso tra il Pasini Racing Team e Matteo Gabarrini per il quinto anno consecutivo” si legge nella nota della squadra tricolore, ora rinominata Team Echovit Pasini Racing. “Il classe 2009 riconferma il suo cammino con il Team Pasini per il 2024 e correrà nei campionati CIV Dunlop PreMoto3 e FIM JuniorGP ETC.” In PreMoto3 il figlio d’arte (ricordiamo papà Cristian Gabarrini capotecnico dell’iridato MotoGP Francesco Bagnaia) affiancherà i già annunciati Gionata Barbagallo e Leonardo Martinazzi, in European Talent Cup sarà compagno di squadra di Mathias Tamburini, classe 2010 anche lui al debutto nel campionato.

Foto: Pasini Racing