Superbike, Sofuoglu: “Razgatlioglu e BMW possono battere Ducati”

Yamaha gli aveva presentato un’ottima offerta economica per rinnovare, ma Toprak Razgatlioglu ha preferito affrontare una nuova sfida. Ha accettato la proposta biennale di BMW, che non ha mai vinto il titolo mondiale Superbike. Questa cosa lo motiva molto e prima di firmare ha ricevuto garanzie specifiche sul progetto tecnico. Nel 2024 dovremmo vedere una M 1000 RR più competitiva e con un pilota come lui i risultati del marchio tedesco dovrebbero migliorare sensibilmente.

Superbike, Razgatlioglu in BMW: parla Sofuoglu

Mercoledì a Berlino all’evento di presentazione BMW c’era anche Kenan Sofuoglu, manager e mentore di Razgatlioglu. Intervistato dal sito ufficiale WorldSBK, l’ex pilota si è detto convinto della scelta fatta per il biennio 2024-2025: “Vedo che sono tutti emozionati e non vedono l’ora di iniziare la stagione, penso sia ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo avuto grandi stagioni con Yamaha, ma Toprak aveva bisogno di una nuova sfida”.

La leggenda del Mondiale Supersport sa che c’è un po’ di scetticismo sulla M 1000 RR, però è sicuro che Toprak disporrà di un pacchetto vincente e potrà sfidare Alvaro Bautista: “Lui si adatta a qualsiasi moto. La BMW è molto diversa e tante persone hanno alcune idee su di essa, noi ne abbiamo una differente. Crediamo che saremo ancora più forti con questa moto e che daremo del filo da torcere a Bautista. Penso che BMW sia quella che può battere Ducati. Forse non subito, ma alla fine credo che potremo essere campioni con BMW“.

Toprak campione “solo” nel 2025?

Razgatlioglu ha ammesso che non è detto che possa puntare al titolo SBK già nel 2024. Sofuoglu è dello stesso avviso: “Abbiamo stipulato un contratto biennale per questo motivo. Il primo anno può essere difficile, ce lo aspettiamo. Ciò non significa che saremo giù dal podio, penso che Toprak lotterà sempre per salirci. È come con la Yamaha, eravamo sul podio in ogni gara. Vincere è più difficile, sappiamo perché. Bautista è molto forte. Quando eravamo in Yamaha, era davvero complicato batterlo. Ma credo in Toprak più di chiunque altro e penso che sorprenderà tutti. Comincerà con un podio… Ma può essere anche una vittoria“.

Il 39enne turco non ha dubbi sul valore del suo pilota. Quando verrà individuato il corretto setup della M 1000 RR per sfruttare lo stile di guida di Razgatlioglu, ci sarà da divertirsi. Le sue prime sensazioni nei test a dicembre sono state positive, seppur in condizioni climatiche non ideali. Nei prossimi appuntamenti pre-campionato a Jerez, Portimao e Phillip Island ci sarà un grande lavoro da portare avanti per presentarsi pronti all’inizio delle gare.

Foto: WorldSBK