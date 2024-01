Motocross, doppio round in Spagna nel calendario 2024

Continuano gli aggiornamenti per quanto riguarda il calendario del Mondiale Motocross 2024. L’ultima novità riguarda l’inserimento del GP di Galicia, programmato a Lugo per i giorni 11-12 maggio, con la presenza delle classi MXGP, MX2, WMX e EMX125. Si tratterà del primo evento in assoluto sul Jorge Prado Municipal Circuit, tracciato intitolato all’iridato MXGP in carica (primo spagnolo in assoluto a riuscirci in classe regina).

A casa del campione

Lugo infatti è la città natale di Jorge Prado, che quindi correrà ancora più in casa in questa occasione. Sarà però il secondo evento stagionale in terra spagnola. Il GP di Spagna a intu Xanadú–Arroyomolinos è stato infatti anticipato al weekend del 23-24 marzo, diventando così il secondo appuntamento motocross del 2024. Un doppio appuntamento di rilievo per i ragazzi di casa, su tutti il citato campione MXGP che, dopo aver chiuso l’esperienza in AMA Supercross, inizierà l’anno di difesa del titolo.

In classe regina citiamo anche l’alfiere HRC Ruben Fernandez, ma c’è anche Daniela Guillen, protagonista nel Mondiale Femminile. Di seguito il nuovo calendario, ancora provvisorio: manca ormai un solo tassello, ovvero l’ultimo round dell’anno che, nonostante la bandiera italiana nell’immagine in basso, non ha ancora una collocazione ben definita.

Motocross 2024, l’ultimo aggiornamento

Foto: mxgp.com