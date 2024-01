Superbike, Razgatlioglu campione con BMW? “Non siamo lontani”

Mercoledì a Berlino c’è stata l’attesa presentazione BMW per la stagione Superbike 2024. Riflettori puntati soprattutto su Toprak Razgatlioglu, il nuovo arrivato chiamato a favorire una svolta del marchio tedesco nella categoria. Tante cose stanno cambiando anche a livello interno e l’ingaggio di un top rider come il turco può essere la mossa giusta.

Superbike, Razgatlioglu carico per il 2024

Il campione SBK 2021 è molto motivato per la nuova avventura che lo attende: “Sono sempre pronto. Ho fatto tre giorni di test – riporta il sito ufficiale WorldSBK – ma nessuna sessione è stata completamente asciutta. Ora aspetto la prossima settimana, mi manca la mia nuova moto. A Portimao, la prima volta che l’ho provata, sorridevo sul rettilineo perché è molto veloce. Dobbiamo solo migliorare alcune cose, ma non siamo lontani. Abbiamo bisogno di più giri, più chilometri“.

Razgatlioglu ha indicato cosa va migliorato nella M 1000 RR: “L’elettronica. In generale, la moto è molto buona. Soprattutto il freno motore è incredibile. Dobbiamo solo migliorare alcune aree per il mio stile“. Certamente frenata ed entrata in curva sono dei punti forti del turco, quindi il team deve permettergli di sfruttarli come succedeva con la Yamaha R1.

Toprak pronto a sfidare Bautista e gli altri

Nelle giornate 24-25 gennaio ci sarà il primo test del 2024 a Jerez, il primo confronto con Alvaro Bautista e il resto degli avversari: “Sarà molto importante – ha dichiarato Toprak – perché lì vedrò tutti i piloti. Finora ho girato da solo, senza altri piloti Superbike. Mi serve qualche pilota, qualche lotta, per vedere i tempi“. Nel weekend 24-25 febbraio le prime gare a Phillip Island, ma lui non si sbilancia su cosa potrà fare: “Sarà un po’ difficile. A Phillip Island è sempre complicato perché devi conservare la gomma posteriore. Vedremo“.

Razgatlioglu vorrebbe essere subito davanti a battagliare per vincere, però ci potrebbe volere qualche round per riuscirci. Per quanto concerne la lotta per il titolo SBK, non esclude che possa essere un tema più per il 2025: “La BMW lavora ogni giorno, questo è positivo. Quando vedo la BMW lavorare, io lavoro ancora di più. Se lavoriamo così, penso che possiamo diventare campioni del mondo. Non so se quest’anno o il prossimo, ma ci credo, non siamo lontani“.

Foto: WorldSBK