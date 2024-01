MotoGP, “Marc Marquez? Nel ’25 lo vedo in Ducati ufficiale”

La prossima stagione MotoGP sarà contrassegnata dal mercato piloti sin dalle prime fasi. Molto ruota intorno alla figura di Marc Marquez che, alla sua prima esperienza in sella alla Ducati Desmosedici GP, dovrà puntare al team factory o legarsi ad un altro costruttore, con KTM in pole position. Sarà un 2024 entusiasmante anche per la corsa iridata, con Francesco Bagnaia uomo da battere, Jorge Martin pronto a cercare la rivincita e un lungo elenco di piloti potenzialmente trionfali.

La corsa al titolo MotoGP ’24

Il team Pramac vuole riprovare il colpaccio iridato con il suo vicecampione del mondo in carica. Per riuscire nella storica impresa servirà partire subito forte, non perdere punti per strada, onde evitare che una gomma (come in Qatar…) possa rovinare tutto sul più bello. Un Mondiale non si decide in un weekend, “fa parte della fortuna o della sfortuna“, “un solo evento non può condizionare un campionato di 20 Gran Premi“. Il patron Paolo Campinoti guarda con saggezza e lucidità a quanto accaduto nella scorsa stagione MotoGP, in maniera altrettanto obiettiva alla stagione quasi alle porte. “Di certo ci proveremo, anche se non penso che semplicemente si riparta di lì“.

La nuova Honda RC-V sarà certamente più competitiva, Aprilia ha tutte le carte in tavola per compiere un altro decisivo step. Marc Marquez arriva con una Ducati, Enea Bastianini vuole dimostrare il suo valore dopo un 2023 davvero sfortunato. Poi c’è la Yamaha che avrà finalmente il tanto atteso motore per la M1 realizzato dall’equipe di Luca Marmorini e con nuove figure tecniche provenienti da Ducati. KTM quasi pronta allo slancio finale per puntare allo scettro della classe regina, dopo gli ultimi campionati in costante crescita, con Brad Binder a fare da garanzia e Pedro Acosta possibile sorpresa.

I giochi di mercato

Difficile immaginare un altro Mondiale in cui a giocarsela saranno soltanto Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Inoltre bisognerà fare i conti con le vicende (e le distrazioni) di mercato. Paolo Campinoti sa bene che sarà l’ultimo anno in cui avrà a disposizione Martin. Secondo il manager toscano la sua destinazione potrebbe non essere il team factory di Borgo Panigale. “Potrebbe andare in Honda – racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’ -, hanno bisogno di un pilota giovane e forte“. La domanda sorge spontanea: dove finirà Marc Marquez? Il boss del team Pramac ha una sua filosofia di pensiero che sicuramente va tenuta in considerazione. “Lo vedo di più in Ducati ufficiale. Non credo che abbia scelto Gresini se non avesse ricevuto delle garanzie… Ma fare un anno così in un team satellite con la moto dell’anno prima, solo per far quello, a me lascia perplesso“.

Foto: Pramac Racing