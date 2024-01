Dall’Olanda al British Superbike: debutta Jaimie van Sikkelerus

Annuncio a sorpresa da parte del team TAG Racing Honda in vista del British Superbike 2024. Accanto al già ufficializzato Fraser Rogers, la squadra di Gary Winfield affiderà una seconda Honda CBR 1000RR-R preparata secondo le specifiche Pathway all’olandese Jaimie van Sikkelerus. Classe 1997, 27 anni il prossimo mese di maggio, il motociclista olandese sarà all’esordio tra le 1000cc, ma non nel circus del BSB.

DAL BRITISH SUPERSPORT ALLA SUPERBIKE

Dopo aver corso per un triennio a tempo pieno nel Mondiale Supersport (anche con il Team Lorini), Jaimie van Sikkelerus da tre anni a questa parte ha indirizzato la propria carriera al di là della Manica, correndo proprio nel British Supersport. Ad un legittimo periodo di apprendistato, lo scorso anno con una Yamaha R6 del team MPM Routz Racing ha ottenuto i primi risultati prestigiosi: quinto in campionato e, non da meno, vincitore della prima gara svoltasi nell’ambito del terzo round a Donington Park.

AL DEBUTTO NEL BRITISH SUPERBIKE PATHWAY

Per questo esordio nel BSB, Jaimie van Sikkelerus disporrà di una Honda CBR 1000RR-R iscritta nella classe Pathway, introdotta quest’anno con un regolamento più semplificato volto a favorire proprio i motociclisti al debutto in Superbike. Un’occasione colta al volo dall’olandese che andrà ad affiancare Fraser Rogers, con TAG Racing Honda che sarà presente anche nella Superstock 1000 britannica con Shaun Winfield e Matt Truelove.

LE PAROLE DI JAIMIE VAN SIKKELERUS

“Comprendo che questa notizia possa rappresentare una sorpresa per molti, ma sono estremamente grato al team TAG Racing Honda per avermi concesso la chance di correre nel BSB“, ha ammesso Jaimie van Sikkelerus. “Non vedo l’ora di salire in sella ed iniziare a lavorare con il team nei primi test. Chiaramente devo ringraziare tutte le persone ed i miei sponsor che hanno reso questo programma 2024 possibile“, ha concluso il pilota olandese.