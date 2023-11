TAG Racing Honda raddoppia per il British Superbike 2024

Dopo essersi giocata il titolo 2017 del British Superbike con Josh Brookes e Yamaha, nel 2021 il TAG Racing ha intrapreso una nuova avventura nella serie. La struttura di Gary Winfield, con il pieno supporto di Honda Racing UK, si è presentata al via con una CBR 1000RR-R, senza tuttavia ottenere i risultati sperati annoverando piloti come Dan Linfoot (2021) ed Hector Barbera (2023). Per l’anno venturo TAG Honda raddoppierà l’impegno nel campionato, proseguendo inoltre l’impegno nella Superstock 1000 d’oltremanica.

DUE PILOTI NEL BRITISH SUPERBIKE

TAG Racing Honda ha infatti annunciato l’ingaggio di Fraser Rogers che sarà uno dei due piloti della squadra nel British Superbike. Per quanto concerne il Pirelli National Superstock 1000 Championship, confermato l’impegno con Shaun Winfield, con un secondo pilota ancora da definire.

TANTI PILOTI NEL 2023

Il 2023 ha visto TAG Honda correre nel British Superbike con Hector Barbera, occasionalmente sostituito nel corso della stagione per svariati infortuni da vari piloti. Da Liam Delves fino a Tom Booth Amos, il quale ha corso nel conclusivo round del BSB insieme a Matt Truelove e Shaun Winfield.

VERSO LA BRITISH SUPERBIKE PATHWAY

La compagine di Gary Winfield è stata inoltre tra le prime a sperimentare la Honda CBR 1000RR-R in configurazione Pathway, nuova regolamentazione semplificata volta a favorire i piloti attesi al passaggio dalla Superstock 1000 alla Superbike.