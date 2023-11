MotoGP, Enea Bastianini tentazione KTM: “È un’opportunità”

Gli infortuni di Portimao e Barcellona hanno complicato irreversibilmente la prima stagione MotoGP di Enea Bastianini nel team Ducati factory. La concorrenza interna è troppo agguerrita e la Casa di Borgo Panigale sa che se vorrà tenersi stretto Jorge Martin per il 2025 dovrà garantirgli un posto nella squadra ufficiale. A questo punto meglio guardarsi già intorno sul mercato per non ritrovarsi spiazzato in vista della prossima campagna acquisti.

Bastianini fuori dai piani futuri Ducati

Luca Marini ha compreso subito che le possibilità di arrivare nel team Ducati factory si sono assottigliate, da qui la scelta di accettare l’offerta della Repsol Honda. A breve arriverà anche Marc Marquez in sella alla Desmosedici e ci sarà ancora maggiore pressione nell’orbita della Casa italiana. Francesco Bagnaia ha il secondo titolo MotoGP quasi in pugno e sarà un intoccabile ancora per molto. Jorge Martin sembra predestinato ad essere il suo futuro compagno di squadra e Marc Marquez potrebbe presto farsi strada ed entrare nelle grazie di Gigi Dall’Igna. A questo punto per il ‘Bestia’ non resta che pensare ad un nuovo marchio qualora le cose non dovessero girare per il verso giusto.

Una delle moto in griglia più ambite è la KTM e il Gruppo Pierer sta valutando l’ipotesi di fornire una seconda squadra cliente oltre Tech3. Con due posti in più la sfida alla Ducati diventerebbe quasi ad armi pari e la RC16 è un prototipo che sta crescendo tecnicamente. Tanto che anche lo stesso Marc Marquez avrebbe avviato un dialogo con il colosso austriaco. Dopo il GP della Malesia Carlo Pernat, manager di Bastianini, non ha nascosto che “KTM è un’opportunità“. Enea si ritroverebbe al fianco del suo mai dimenticato ex capotecnico Alberto Giribuola.

KTM ipotesi per il 2025

Il direttore della KTM Motorsport Pit Beirer in un’intervista a Speedweek.com non esclude l’ipotesi del pilota romagnolo, pur sottolineando che al momento non c’è nessuna trattativa in corso. “Ma perchè no? La Ducati sta facendo un ottimo lavoro, ha alzato l’asticella. Al momento abbiamo due squadre della dimensione giusta per farci fare un passo avanti. Perché dobbiamo fare un passo avanti se vogliamo attaccare l’armata Ducati. A volte ci riusciamo, ma non sempre“. Brad Binder ha dimostrato di avere il potenziale per puntare al podio, sebbene sia necessario proseguire con l’evoluzione della moto.

Non bisogna inoltre dimenticare che Bastianini ha un passato in KTM, poiché ha gareggiato nella Red Bull Rookies Cup nel 2013 vincendo due gare: Jerez-2 e l’ultima gara a settembre ad Aragon-2. Ha concluso questa serie junior nel 2024 al quarto posto assoluto dietro Karel Hanika, Jorge Martin e Stefano Manzi.

