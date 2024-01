MotoGP, colpo Yamaha: il nuovo analista dei dati arriva dai social

Yamaha è consapevole di dover rinnovare il proprio staff tecnico per dare un’accelerata sull’evoluzione della YZR-M1. Dopo l’ultima disastrosa stagione in MotoGP, con Fabio Quartararo che ha messo a referto solo tre podi e zero vittorie, la Casa di Iwata vuole invertire la tendenza. Non solo con l’arrivo di Alex Rins, al posto di Franco Morbidelli passato in Ducati Pramac, ma anche avvicendando gli uomini al lavoro nel box.

Tre nuovi ingegneri per la Yamaha

Nei mesi scorsi ha fatto notizia l’arrivo in Yamaha di Marco Nicotra, l’ex vice degli aerodinamici della Ducati, per dare una scossa ad un’area dove il marchio giapponese ha sempre sofferto. Più di recente hanno messo le mani anche su un altro pezzo da novanta di Borgo Panigale, Massimo Bartolini, da una vita in rosso e responsabile performance del veicolo, che assumerà il ruolo di direttore tecnico. Adesso è arrivata la notizia che la Casa nipponica ha ingaggiato un altro importante ingegnere: il famoso ‘tweeter’ FDataAnalysis fiorentino Marco Bartolozzi.

Il nuovo performance engineer

Al di là del suo ruolo mediatico, questo appassionato di telemetria è uno degli analisti specializzati più famosi nel mondo degli sport motoristici e dei social, dove pubblica continuamente analisi e dati tecnici sulla Formula 1 e sulla MotoGP. Il suo account Twitter può contare oltre 160.000 follower che si dilettano con i suoi numeri e formule matematiche. A comunicare la firma con la Yamaha è lo stesso ingegnere attraverso il suo account. “Il team Yamaha MotoGP ha un nuovo performance engineer: io! Lavorerò per sfruttare tutto il potenziale della moto, ottimizzando la configurazione in base ai dati di telemetria, eseguendo attività in pista, aiutando Fabio e Alex e sviluppando strumenti di simulazione“.

“Non posso esprimere quanto sia felice di questo: penso di aver trovato la combinazione perfetta per me che ho esperienza nella dinamica motociclistica. E non preoccupatevi, i contenuti legati alla Formula 1 continueranno perché adoro gestire questa pagina e discutere con voi“, ha concluso Mirco Bartolozzi, che finora ha lavorato come ingegnere freelance. In passato ha lavorato come ingegnere di test e ricerca e ha anni di esperienza nella produzione e nei prototipi di veicoli. È arrivato a lavorare come supervisore e ingegnere in un team universitario di Formula SAE, il ‘Firenze Race Team’, ma è grazie ai social network che ha raggiunto una certa popolarità. Adesso l’entrata in MotoGP con il team Yamaha, nel difficile compito di riportare la YZR-M1 alla vittoria.

