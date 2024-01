Superbike, Jonathan Rea ossessionato dalla vittoria: “Yamaha ha acceso il fuoco”

Jonathan Rea ha conquistato sei titoli mondiali Superbike e ha ancora una grande fame di vittorie. Proprio per questo ha scelto di lasciare la Kawasaki per andare in Yamaha, convinto che con questo cambiamento avrà maggiori possibilità di vincere. Il 2023 è stato l’anno più difficile con la casa di Akashi e lo ha portato a chiedere la risoluzione anticipata di un contratto che sarebbe scaduto nel 2024. I buoni rapporti tra le parti hanno permesso di raggiungere un accordo e il nord-irlandese ha firmato un biennale con il marchio di Iwata.

Superbike, Rea vuole vincere con Yamaha

Il team Pata Prometeon Yamaha si presenterà domenica 28 gennaio alle ore 9:00. Riflettori puntati soprattutto su Rea, anche se il suo compagno di squadra Andrea Locatelli cercherà di essere all’altezza dei sei volte iridato SBK. La sua presenza sarà uno stimolo per il pilota italiano, reduce da tre anni assieme a un altro campione come Toprak Razgatlioglu.

I primi test con la R1 gli hanno dato fiducia, anche se c’è ancora del lavoro da fare per cucirsi addosso la moto e lottare costantemente per le primissime posizioni. Le motivazioni non gli mancano affatto: “Non so se sia sano o malsano ma vincere è un’ossessione. Ogni giorno voglio solo migliorare e faccio tutto il necessario. Quando indosso la tuta e abbasso la visiera del casco, divento diverso. Riesco a disconnettermi emotivamente e non provo paura. Non penso ad altro che a vincere“.

La prossima settimana (24-25 gennaio) sarà in pista con i suoi colleghi a Jerez per il primo test pre-campionato del 2024. Rea si approccia a questa nuova stagione con tanta voglia di essere protagonista: “Il ritiro non era un’opzione. L’opportunità con Yamaha è la cosa migliore in quel momento per accendere il fuoco. Se riusciamo a iniziare bene e a vincere alcune gare, sono sicuro che potremo lottare per il campionato. Dobbiamo solo vedere e non essere precipitosi“.

Foto: WorldSBK