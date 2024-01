Nel 2023 le prime gare dall’importante infortunio, quest’anno Vittorio Volpato ritornerà a competere a tempo pieno. L’occasione arriva con Bucci Moto, con cui il pilota di Camposampiero ha disputato a Imola la sua seconda e ultima wild card stagionale nel CIV PreMoto3. Il 6° posto in Gara 1 e la P9 in Gara 2 hanno convinto Claudio Bucci a riporre la sua fiducia in Volpato per affrontare la sfida tricolore nel 2024, ma in Moto3. Un ritorno alle corse ed assieme un debutto di categoria per il giovane veneto, che disputerà l’intero campionato in sella alla nuova BR17GP3.

LA STORIA – Vittorio Volpato: due anni di calvario, ripartenza a tutto gas

Volpato e Bucci, che bella sfida

“Vorrei andare in Moto3 l’anno prossimo. In PreMoto3 sono molto penalizzato per il mio peso con quella potenza. Stiamo parlando con qualche squadra, ma mi piacerebbe farlo con Bucci.” Così ci diceva Vittorio Volpato lo scorso ottobre, una speranza che si è concretizzata con la firma, ufficializzata in questi giorni di Motor Bike Expo. L’obiettivo dichiarato può essere solo quello di crescere insieme ed arrivare a togliersi importanti soddisfazioni.

“Credo che Vittorio Volpato abbia un grande talento” è il commento di Claudio Bucci. “Abbiamo visto ad Imola lo scorso anno la sua crescita nonostante un periodo di stop. Credo fermamente che possiamo toglierci importanti soddisfazioni insieme. Sarà un anno di crescita e siamo pronti a lavorare duramente per permettere a Vittorio di esprimere tutto il suo talento e crescere con il nostro team”.

