Moto2, Gresini con Gonzalez e Arenas “Una grande line-up, ci divertiremo”

Il duo Marquez in MotoGP, una doppia conferma in MotoE, un cambiamento totale in Moto2. Il Team QJMOTOR Gresini Racing infatti ha presentato ufficialmente anche Manuel Gonzalez e Albert Arenas, i due ragazzi che vestiranno i colori della squadra di Nadia Padovani nella classe intermedia del Motomondiale. Rinnovata la partnership con il marchio cinese QJMOTOR (ricordiamo, in Moto2 non come costruttore ma solo come sponsor), come si vede dalla colorazione rossa che si alterna all’azzurro che contraddistingue il team faentino.

Duo Gresini da osservare

Manuel Gonzalez in particolare sta mostrando una crescita davvero interessante. Ricordiamo che è stato campione del mondo Supersport 300 e che ha poi ben figurato in Supersport, chiudendo 3° iridato al 2° anno di categoria. Il passaggio dalle derivate di serie al Motomondiale non è mai semplice, ma Gonzalez ha messo a referto la sua migliore stagione iridata, impreziosita dal primo podio di categoria. Ora che ha risolto anche il problema di sindrome compartimentale al braccio destro, può compiere il definitivo salto di qualità per essere protagonista anche in campionato.

Pure l’iridato Moto3 2020 Albert Arenas è finito recentemente sotto i ferri, ma nel suo caso si trattava di un guaio ad una spalla che si trascinava dall’incidente avvenuto nelle libere del GP Misano. Prima di allora si erano visti alcuni segnali di crescita dopo tre anni più complessi del previsto in Moto2, in questo 2024 però bisogna confermarli. “Inauguriamo un 2024 con una grande line-up Moto2″ ha dichiarato il Luca Gresini, team manager di Gresini Racing. “Sarà sicuramente una stagione interessante. Nei test pre-stagionali l’obiettivo sarà riprendere il lavoro da dove l’abbiamo lasciato a Valencia. Ci divertiremo!”