Andrea Bonacorsi, i colori del debutto MX2 da pilota ufficiale Yamaha

Non mancano i talenti quest’anno nel team ufficiale Yamaha. Andrea Bonacorsi però, debuttante quest’anno in MX2 in sella ad una YZ250FM, è certamente la bella notizia per i colori italiani. Il Monster Energy Yamaha Factory MX2 infatti schiera il giovane bergamasco, campione EMX250 in carica, accanto a piloti già di provata esperienza come Thibault Benistant, indicato come contendente per l’iride, e Rick Elzinga, verso il suo secondo anno nel Mondiale under 23. Un altro nostro portacolori decisamente da tenere d’occhio assieme al campione Andrea Adamo ed a Ferruccio Zanchi.

Yamaha ha svelato ufficialmente i colori con cui affronterà la nuova stagione nel Mondiale Motocross. In MXGP la sfida sarà col confermato Maxime Renaux, tanto veloce quanto sfortunato nel 2023, affiancato da Calvin Vlaaderen e da Jago Geerts, esordiente da tenere d’occhio. Ma Andrea Bonacorsi non sarà da meno: l’italiano si è già fatto notare nelle wild card disputate nel 2023. Ha avuto l’occasione di farsi vedere anche nel Motocross delle Nazioni, schierato in corsa al posto dell’infortunato Guadagnini. Bonacorsi sembra avere le caratteristiche per diventare presto uno dei ragazzi di punta della classe MX2.

“La categoria MX2 sarà emozionante quest’anno con Thibault Benistant, Rick Elzinga e Andrea Bonacorsi, che guidano la stessa squadra che li ha portato al successo nel campionato europeo”. Così Alexandre Kowalski, Yamaha Motor Europe Off-Road Racing Manager, commenta la formazione al via in MX2 2024. Riguardo Andrea Bonacorsi, “Potrà utilizzare questa stagione per progredire costantemente ed arrivare a lottare stabilmente per le posizioni del podio. Abbiamo grande fiducia nel team e nella forza dei nostri piloti.”