Incidente fatale a Valencia, un pilota italiano ha perso la vita

Il motociclismo, sport bello ed emozionante quanto pericoloso. Quest’ultimo lato è stato toccato in data odierna al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Si registra infatti un nuovo lutto: si tratta di Andrea Bergamelli, pilota amatore italiano classe 1988 originario di Torre Boldone, vicino a Bergamo, scomparso in seguito ad un gravissimo incidente multiplo in pieno rettilineo.

A Valencia era in corso una tre giorni di prove libere di Gully Racing, che organizza giornate di sessioni cronometrate su vari circuiti italiani. Non solo, si può girare anche su tre piste spagnole, una delle quali appunto è il Ricardo Tormo. Proprio in questa occasione si è verificato il fatto: i soccorsi immediati non sono serviti per scongiurare questo finale.

Il comunicato del circuito di Valencia

“Il Circuit Ricardo Tormo è dolente di comunicare che il pilota amatore Andrea Bergamelli ha perso la vita. Questo dopo il grave incidente capitato oggi a metà giornata durante l’attività del Gully Racing.” Inizia così il comunicato del circuito di Valencia per ufficializzare la notizia. “Il pilota italiano si è visto coinvolto in un incidente multiplo sul rettilineo del tracciato di Cheste.”

“Bergamelli è stato immediatamente soccorso in pista e trasportato al Centro Medico della pista, dove è deceduto. Il Circuit Ricardo Tormo di Valencia si rammarica profondamente della perdita di Andrea Bergamelli e manda le sue condoglianze alla famiglia, agli amici ed all’organizzazione di Gully Racing.”

Foto: Circuit Ricardo Tormo