Motocross MX2: Andrea Adamo, l’anno da numero 1 (ma con l’80)

L’asticella si alza quest’anno, visto il peso di un titolo mondiale ora sulle spalle. Andrea Adamo è entrato nell’anno in cui dovrà difendere il titolo MX2 conquistato nella sua trionfale stagione 2023. Non col numero 1, ma sempre col suo 80 ben visibile sulla KTM 250 SX-F con cui dovrà difendere la corona iridata in motocross. Guardandosi in primis in casa, in particolare da Liam Everts, in netta crescita l’anno scorso e pronto a dare filo da torcere al collega italiano.

Di questo però si parlerà più avanti: per il momento è stata presentata ufficialmente tutta la truppa KTM per la nuova stagione. Jeffrey Herlings rimane l’unica punta in MXGP (e la speranza che gli infortuni lo risparmino), in MX2 confermatissimi tutti i ragazzi protagonisti del 2023, ovvero i giovani ed agguerriti Adamo, Everts e Sacha Coenen. Prima uscita stagionale agli Internazionali d’Italia a Mantova, inutile dire che il campione siciliano sarà l’osservato speciale.

Andrea Adamo: “Obiettivo alzare il livello”

Come accennato, non ci sarà il numero 1 sulla KTM dell’iridato MX2 in carica. “Resto fedele all’80, non sono un grande fan del numero 1” ha ammesso Andrea Adamo riguardo la sua scelta. Anche se solo momentanea: “Vedremo se lo potrò vestire in MXGP!” Un’occhiatina al futuro, ma senza distogliere lo sguardo dal presente e dagli obiettivi più a breve termine. “Voglio migliorarmi un po’ ovunque” ha infatti sottolineato. “Mi sono sentito un pilota quasi completo a livello di guida nel 2023.”

“Con questo voglio dire che non ero male in molte aree di guida, ma allo stesso tempo in qualcuna non ho brillato” ha indicato il campione di Calatafimi. “Le partenze, la forma fisica e la velocità non erano male, ora l’obiettivo è alzare il livello generale.” Il Mondiale Motocross 2024 non è lontano, cambierà qualcosa? “Per il 2024 avrò lo stesso atteggiamento del 2023” è la risposta di Andrea Adamo. “Adesso ho un titolo sulle mie spalle e questo fa la differenza, ma cercherò di godermi il tempo in gara e dare il massimo.”

Foto: Ray Archer/KTM Images