Superbike, Sam Lowes ambizioso con Marc VDS: “Vogliamo sempre di più”

Procede abbastanza bene il processo di apprendimento di Sam Lowes in Superbike. I test disputati a Jerez e a Portimao gli hanno permesso di fare progressi costanti in sella alla sua Panigale V4 R. Con il capotecnico Giovanni Crupi c’è una buona sintonia e anche lo stesso team Marc VDS sta cercando di prendere le misure della categoria, nella quale è al debutto come il suo pilota.

In Portogallo sono stati 150 i giri completati, lavorando soprattutto sulla ricerca del miglior setup in ottica gara. Le risposte sono state incoraggianti. Tra l’altro, l’inglese sta correndo con una Ducati zavorrata di un chilo, dato che arriva a 78 chili di peso con addosso l’abbigliamento necessario ed è al di sotto del limite minimo di 80 chili imposto dal 2024. Solo lui e Alvaro Bautista (+6 chili) hanno delle Panigale zavorrate, al momento.

Superbike, Sam Lowes sorride dopo Portimao

Terminate le due giornate di lavoro all’Autodromo Internacional do Algarve, l’ex rider MotoGP si è detto soddisfatto della sua situazione: “Questo test è stato molto interessante per noi, essendo su una pista diversa da Jerez. Sono contento di come sono andate le cose e dei progressi che abbiamo fatto, ma vogliamo sempre di più. Però non c’è dubbio che possiamo essere felici e positivi per il lavoro che abbiamo svolto“.

Lowes sente che lui e il team Marc VDS stanno lavorando nella giusta direzione per fare bene in un campionato impegnativo come il Mondiale SBK: “Ho acquisito conoscenze e dati in questi due giorni, ma ho ancora tanto da imparare e capire per guidare al meglio una Superbike. Siamo riusciti a portare a termine un programma molto fitto e, come in ogni test, abbiamo trovato cose positive e alcune che per ora possiamo scartare. Ora mi posso riposare un po’, poi mi concentrerò sui preparativi per l’Australia“.

Il prossimo test sarà a Phillip Island nelle giornate 19-20 febbraio, poi nel weekend 23-25 ci sarà il primo round proprio in Australia. Sam certamente punterà ad essere in top 10, ma il livello della griglia è alto e ci saranno tante battaglie da fare nel 2024.

Foto: Marc VDS Racing Team