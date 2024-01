Superbike Test Portimao: Toprak chiude in bellezza, BMW sogna

Il progetto è biennale, ma Toprak Razgatlioglu potrebbe bruciare i tempi e giocarsi il Mondiale Superbike con la BMW in netto anticipo. I risultati dei test invernali, lo ripetiamo sempre, non sono scritti sulla pietra, ma tutto lascia pensare che il turco abbia già in mano la M1000RR. Il potenziale sul giro secco non si discute, era già emerso a Jerez, quando anche Scott Redding era stato velocissimo.A Portimao Toprak prima della pausa pranzo ha disintegrato il primato Superpole, abbassandolo di quattro decimi. Proprio allo scadere ha dato un’altra limatina, fermando il cronometro in 1’39″189. Nicolò Bulega al mattino era arrivato a soli 50 millesimi, ma nel pomeriggio non è riuscito a replicare.

Toprak fa paura anche sul passo gara

Il potenziale sul giro secco è formidabile, ma anche sul passo gara Toprak fa paura. Nella simulazione di gara compiuta nel primo pomeriggio, l’orario delle gare lunghe, El Turco ha mantenuto un passo costante sul 1’40” con giro più veloce, il secondo, in 1’39” alto. In gara 2, lo scorso ottobre, Alvaro Bautista aveva firmato la miglior tornata in 1’40″475. Dunque la BMW può già sognare, eccome. Ricordiamo che la marca tedesca è in regime di superconcessioni, cioè può cambiare parecchi particolari della ciclistica rispetto al modello stradale, anche le quote telaio. Inoltre, grazie alle norme ’24, i tedeschi hanno potuto lavorare pure sui pesi di albero motore e volano, con un delta +/- 20% rispetto al valore di omologazione. In pratica la BMW correrà in Superbike con una simil MotoGP.

IN AGGIORNAMENTO