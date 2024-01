Superbike, Bulega sempre più pronto: “Ho ancora margine”

Dopo Jerez, Nicolò Bulega si è confermato veloce anche a Portimao. Solamente oggi è stato battuto e per 86 millesimi da Toprak Razgatlioglu, andando anche lui sotto il precedente record appartenuto a Jonathan Rea. Un altro buon test, utile per prendere sempre più confidenza con la sua Ducati Panigale V4 R. Adesso bisognerà attendere il 19-20 febbraio per l’ultimo appuntamento pre-campionato a Phillip Island, dove poi nel weekend si inizierà a fare sul serio.

Superbike, test Portimao: i commenti di Bulega

Il pilota del team Aruba.it Racing Ducati ha fatto il punto della situazione: “È stato un giorno davvero positivo. Il mio feeling con la moto è buono. Ovviamente ho bisogno di adattarmi, non sono ancora al 100% ed è normale. Sono davvero felice, io e il team abbiamo lavorato molto bene insieme. Andrò in Australia con positività“.

A Bulega è stato chiesto del tempo migliore che ha realizzato con gomma da qualifica, però è soddisfatto soprattutto del ritmo che ha avuto: “Ho fatto il mio giro veloce con la SCQ, ma sono stato veloce anche con la SCX. Il best lap non è molto importante, sono felice che il mio passo gara sia abbastanza buono“.

Nicolò impaziente di gareggiare

Il rider emiliano è entusiasta di come è andata finora la sua pre-season, anche oltre le aspettative per certi versi: “Veramente buona, perché abbiamo iniziato a Jerez con un feeling normale e ogni giorno è andato migliorando. Questo è importante e ho del margine, sono contento. Cercheremo di essere più pronti in Australia. Complessivamente sono andato un po’ meglio di quanto mi aspettassi“.

Infine, Nicolò ha spiegato quale sarà l’obiettivo dell’ultimo test a Phillip Island: “Non ho tante cose da fare. Devo solo guidare di più la moto, cercare di fare più giri possibili per capire meglio la moto con gomme consumate e meno carburante nel serbatoio. Sono emozionato in vista del debutto e non vedo l’ora di correre in Australia con questa moto fantastica, perché è il mio circuito preferito“.

Foto: Aruba.it Racing Ducati