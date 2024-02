MotoGP Sepang Shakedown, 3° giorno: attenzione a Pedro Acosta

Una doppia caduta a referto per Pedro Acosta (una sull’asciutto e una su pista bagnata), ma il rookie MotoGP chiude in vetta nell’ultima giornata di shakedown a Sepang. Tre giorni nel segno delle KTM dopo Pedrosa in vetta giovedì ed Espargaro al comando ieri (ed in condizioni fisiche nettamente migliori dopo una stagione segnata dall’incidente a Portimao), ma c’è di più. Confrontando il suo tempo coi test ufficiali del 2023, Acosta avrebbe già piazzato l’ipotetico 5° miglior tempo: riferimenti da test, ma s’è già detto ripetutamente che il campione Moto2 in carica sarà da tenere d’occhio… L’abbiamo accennato, una volta di più la pioggia non ha risparmiato il Sepang International Circuit nel pomeriggio malese. Alcuni piloti MotoGP presenti ne hanno approfittato per mettere a referto qualche altro giro in condizioni di pista bagnata.

Anche GASGAS col telaio in carbonio

Era già stato anticipato da Nicolas Goyon, ne abbiamo avuto la prova concreta in questi giorni. Il debuttante di casa GASGAS Tech3 ha girato oggi col telaio in carbonio portato all’esordio da Pedrosa nella sua wild card a Misano. Quella che sembrava una semplice prova ha portato all’introduzione di questa novità da parte del duo KTM l’anno scorso, con risultati molto interessanti, e quest’anno anche nel box di Hervé Poncharal. Per quanto riguarda il marchio austriaco, abbiamo già evidenziato le prove aerodinamiche svolte in particolare da Pedrosa, senza dimenticare anche la “Batmobile” di Aprilia, lo “stegosauro” di Honda, la nuova carena di casa Ducati. Per quanto riguarda HRC, l’attenzione è tutta concentrata sul nuovo prototipo, ma notiamo anche Nakagami in azione con un differente forcellone. Passando a Yamaha, che ha girato pure con gli ufficiali Quartararo e Rins, s’è visto il tester Crutchlow con un aggiornamento aerodinamico assieme ad un nuovo scarico.

1. Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) 1:58.189

2. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) +0.066

3. Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) +0.211

4. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) +0.249

5. Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.289

6. Joan Mir (Repsol Honda Team) +0.328

7. Alex Rins (Monster Energy Yamaha) + 0.354

8. Luca Marini (Repsol Honda Team) + 0.746

9. Cal Crutchlo (Yamaha Factory Racing) +0.794

10. Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda LCR) +0.883

11. Michele Pirro (Ducati Lenovo Team) +1.141

12. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) +1.811

13. Stefan Bradl (HRC Test Team) +2.910

