MotoGP, Sepang Shakedown: Aprilia e Honda svelano le novità aerodinamiche

di Oléna Champlain/paddock-gp

I test di shakedown per la stagione MotoGP sono iniziati in Malesia, con diversi team e piloti che hanno preso parte al Circuito Internazionale di Sepang. I tre giorni aggiuntivi di test di Shakedown consentono ai collaudatori, agli esordienti e ai team in concessione “D” di prepararsi prima dei test ufficiali della stagione.

Tra i piloti MotoGP presenti allo Shakedown c’è anche il debuttante di Red Bull GASGAS Tech3 Pedro Acosta. Così come i collaudatori Stefan Bradl e Takumi Takahashi (Honda), Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), Cal Crutchlow (Yamaha), Pol Espargaro e Dani Pedrosa (KTM).

5 Immagini

1 di 5

2 di 5

3 di 5

4 di 5

5 di 5 ‘

MotoGP 2024, prime novità

Il nuovo regolamento delle “concessioni” concede però alcuni vantaggi ai team che hanno occupato la posizione più bassa nel 2023. Discorso valido in particolare per Honda e Yamaha dall’inizio di questa stagione 2024. I piloti ufficiali di questi team, tra i quali Fabio Quartararo, potranno quindi partecipare a questo Shakedown, prima dei test ufficiali MotoGP che si svolgeranno dal 6 all’8 febbraio. In quell’occasione tutti i piloti saranno in pista per preparare la prossima stagione.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Da notare che i prototipi 2024 sono stati schierati in particolare da Honda e Aprilia, che hanno svelato evoluzioni aerodinamiche che sono state più che notate.

Foto: Dorna Sports

L’articolo originale su paddock-gp