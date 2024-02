Superbike, Lowes e Bassani: è una Kawasaki a due volti

Il Kawasaki Racing Team ha piazzato al terzo posto Alex Lowes al termine del recente test Superbike a Portimao. Il pilota inglese ha sfruttato la gomma da qualifica per chiudere a 332 millesimi dal leader Toprak Razgatlioglu. Ma il suo lavoro si è concentrato soprattutto sul passo gara, in particolare a gomme consumate, un punto debole della Ninja ZX-10RR. Per Axel Bassani, dodicesimo, tanti giri alla ricerca del giusto feeling con una moto molto diversa dalla Ducati. Un processo di adattamento che richiede del tempo. Ha attorno una squadra esperta che lo può guidare nella giusta direzione e alla quale deve abituarsi. Il prossimo test a Phillip Island sarà importante per cercare di fare progressi.

Superbike, test Portimao: Lowes soddisfatto

Lowes al termine delle due giornate in Portogallo si è detto contento di passi avanti fatti: “Abbiamo lavorato duramente sulle configurazioni da adottare con gomme usate. Grazie al lavoro fatto sull’elettronica e sul setup siamo riusciti a migliorare decisamente il nostro ritmo. Nell’ultimo giorno ho cercato anche la velocità e nel run con gomma SCQ ho fatto un paio di giri in 1’39” e il mio miglior giro di sempre a Portimao. Dobbiamo essere contenti, perché la moto funzionava sempre. Abbiamo terminato i nostri test invernali in Europa con la nostra giornata migliore“.

Alex ha lasciato con il sorriso l’Autodromo Internacional do Algarve. Presto per esaltarsi, però conosce molto bene la Ninja (è al quinto anno con KRT) e sa cosa bisogna migliorare. Aver effettuato progressi sul passo con pneumatici consumati è molto positivo, anche se bisognerà vedere in gara quanto peserà questo miglioramento. Da ricordare che quest’anno la Kawasaki potrà sfruttare i 500 giri motore in più ottenuti durante il 2023. Comunque gli interventi fatti su telaio, bilanciamento, elettronica e forcellone hanno dato delle buone risposte in Portogallo.

Bassani continua a conoscere la Kawasaki

Se da un lato Lowes può concentrarsi unicamente sullo sviluppo, dall’altro Bassani sta ancora cercando di capire la moto e di guidarla efficacemente: “Il test è stato positivo. La moto non è facile in questo momento e dobbiamo migliorare molto. Tutti i team stanno spingendo per essere primi nel WorldSBK e noi abbiamo tanto da fare. Il primo test a Jerez non è stato facile, perché la moto era completamente diversa da quella che guidavo prima, ma passo dopo passo sto imparando. Ho dovuto cambiare totalmente il mio stile di guida. Devo pensare a tutto ciò che devo fare. In questi due giorni abbiamo lavorato molto su questo aspetto e siamo migliorati tanto. Siamo pronti per il prossimo test a Phillip Island“.

Rivoluzionare il proprio stile di guida non è semplice, ma passando dalla Ducati alla Kawasaki era inevitabile un cambiamento importante. Axel sta cercando di adattarsi al meglio e ha bisogno di altro tempo in pista per salire di livello. Alcune modifiche al telaio fatte nell’ultimo giorno a Portimao gli sono piaciute e in Australia assieme al team proverà a fare altri step.

Foto: Kawasaki Racing