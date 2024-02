Le ultime quattro edizioni del Mondiale Supersport sono state belle ma tutt’altro che incerte. Si è passati dal dominio Yamaha a quello Ducati nel 2023. Normalmente c’era sempre stato un trionfatore che si aggiudicava il titolo iridato con circa cento punti di vantaggio o perfino di più. Bisogna scendere fino al 2019 per ricordare un campionato incerto con la battaglia tra Randy Krummenacher, Federico Caricasulo e Julez Cluzel però erano tutti in sella ad una Yamaha.

Nei test invernali a Jerez invece si sono viste tante moto diverse in grado di poter puntare ai vertici. Il binomio Stefano Manzi – Yamaha Ten Kate è l’unico che sembra avere forse qualcosa in più, per il resto si è visto un grande equilibrio. Certo, a Jerez la settimana scorsa non erano presenti tutti i piloti. Tra gli assenti Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi che non parteciperanno certo al Mondiale per fare presenza, anzi. È possibile comunque delineare fin da ora i valori in campo.

“Nei test invernali si è visto chiaramente chi può lottare per il titolo Mondiale Supersport – commenta Yari Montella a Corsedimoto – Sono: Stefano Manzi, Can Oncu, Marcel Schroetter, Federico Caricasulo e Bahattin Sofuoglu con l’MV. Lo immaginavo già da prima e si è confermato quello che pensavo. Per ciò che mi riguarda sono comunque contento di quello che abbiamo fatto al team Barni. Siamo arrivati al tempo con calma, senza fretta e soprattutto abbiamo portato a casa un sacco d’informazioni che possono essere utili a me, alla squadra ed al nuovo tecnico. È stato veramente molto importante essere stati costanti e consistenti nei test”.

