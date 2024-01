MotoGP, Pedro Acosta predica calma “Nessun obiettivo, prima i test”

Chiaramente uno dei grandi osservati speciali in MotoGP 2024. Pedro Acosta approda in classe regina con i colori Red Bull GASGAS Tech3 con due titoli in tasca in appena tre anni mondiali e inevitabilmente le aspettative non sono basse. Ma va tutto preso con le pinze, visto che parliamo pur sempre di un debuttante, quindi non ha senso fare pronostici o creare aspettative. Cosa ribadita una volta di più dallo stesso Acosta, che ha imparato la lezione nel suo primo anno in Moto2. Si procede un passo alla volta, a partire dal prossimo shakedown a Sepang, poi si vedrà.

Acosta: “Pressione? Ormai è normale”

Il primo contatto con la GASGAS RC16 c’è già stato a novembre a Valencia e si sono già viste manovre piuttosto interessanti dal rookie murciano, che però chiaramente preferisce frenare gli entusiasmi. “Ci sono aree in cui dobbiamo migliorare” ha infatti sottolineato Acosta. “Incluso sul lato fisico. Mi sono allenato tanto per prendere più muscolo soprattutto nelle spalle e nelle braccia, ma anche al petto, per riuscire così a gestire meglio la potenza della MotoGP.” Quanti chili ha preso? “Pesavo 60 kg quando ho fatto i test a Valencia. Ora sono a 63/63.5, l’obiettivo è arrivare a 65 kg.”

Acosta confronta anche la sua struttura fisica. “Sono comunque il più piccolo in KTM: Brad, Jack e Augusto sono più alti di me. Non dico che sarà una difficoltà, ma dovrò trovare il modo di gestirlo al meglio.” Il bicampione spagnolo poi è ben conscio anche dello stress di un weekend di gare e mira ad arrivare il più pronto possibile al primo evento dell’anno. Ma non dimentica anche la pressione, non una novità nella sua giovane carriera. “Ho dovuto farci i conti ogni giorno, ormai è normale” ha rimarcato. “Io però mi concentro su me stesso e penso solo a divertirmi in pista.”

Obiettivi test e stagione

“Non ho un programma per il momento, ho corso in MotoGP per appena un giorno a Valencia” ha dichiarato Acosta. “[A Sepang] cercheremo di trascorrere quanto più tempo possibile in moto per capire come funziona, l’elettronica, le gomme, il dispositivo posteriore… C’è anche la possibilità che arrivi la pioggia in Malesia, potrebbe essere interessante girare in condizioni di bagnato. Noi dobbiamo prepararci al meglio per il GP in Qatar.” Quali sono poi gli obiettivi per la sua prima stagione MotoGP? “Non ho nessun obiettivo” è la risposta di Pedro Acosta. “L’unica volta che l’ho fatto è stato nel 2022 e sapete com’è andata. Non ha neanche senso parlare di obiettivi dopo appena un giorno in moto. Vediamo prima come vanno lo shakedown ed i test in Malesia, solo allora avremo le idee più chiare verso le prove in Qatar.” Da dove inizierà la sua prima stagione in MotoGP.

Pedro Acosta su Marc Marquez

Sono due piloti che sono stati associati spesso per quanto riguarda il talento. I riflettori inevitabilmente saranno soprattutto su di loro nella stagione MotoGP 2024. Quest’anno infatti per il campionissimo di Cervera di prospetta una sfida non da poco, cosa ne pensa Pedro Acosta? “Tutti sanno quello che ha fatto Marc Marquez, non sarà certo una sorpresa se farà bene” è la risposta del murciano. “Ma sicuramente starà davanti, l’abbiamo già visto a Valencia. Credo sia stato il Marc Marquez più tranquillo degli ultimi anni: la moto non si muoveva, non ha fatto nessun gesto strano… È sicuramente un buon inizio.”