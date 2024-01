Una coppia di piloti che ha brillato in Moto2, riunita in MotoGP con i colori GASGAS Tech3. Pedro Acosta sarà l’esordiente di lusso ed inevitabilmente uno degli osservati speciali del 2024. Ma non sottovalutiamo Augusto Fernandez, reduce da una bella stagione di debutto in classe regina e determinato a confermare i passi avanti già visti nel 2023. Con accanto un pilota che ben conosce: sarà una bella sfida tra questi due ragazzi, già campioni del mondo e pronti a “spingersi” a vicenda.

“Duello” Tech3

L’esperto del team è appunto Fernandez, che guarda però dall’altra parte del box. Come dichiarato nuovamente nelle prime domande al momento della presentazione, è ben conscio del talento di Acosta e gli sarà nuovamente di motivazione per dare il massimo, appunto come successo nell’unica stagione da compagni di squadra in Moto2. Non sarà da meno per il nuovo rookie Tech3, che non vuole fare pronostici ma mira solo ad adattarsi al meglio in sella alla sua RC16. Anche se “lo Squalo” (con tanto di calzini che richiamano il noto film di Spielberg, come ha mostrato lui stesso), sicuramente avrà gli occhi puntati addosso dopo quanto fatto nelle classi minori.

Poncharal lancia i suoi piloti

“Questa sarà una stagione emozionante” ha esordito Hervé Poncharal, a capo del team GASGAS Tech3. “Piloti e pacchetti tecnici sono tutti vicini, sarà una griglia molto competitiva e siamo pronti per un grande spettacolo.” Riguardo poi i suoi piloti, “Augusto Fernandez ha imparato molto l’anno scorso, è pronto per lottare per posizioni più alte.” Arriva poi Pedro Acosta, “Uno dei migliori prospetti degli ultimi anni”, come ha sottolineato Poncharal. “Il primo test a Valencia ci ha dato la certezza che ha tutto per disputare una brillante stagione d’esordio. Siamo pronti per iniziare a Sepang.”

Foto: Red Bull GASGAS Factory Racing Tech3