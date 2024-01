Honda No Limits: Endurance 2024 con la novità Steinmayr

Da oltre 20 anni il No Limits Motor Team rappresenta la “nazionale italiana” del Mondiale Endurance. Secondi classificati per tre stagioni consecutive (2019/2020, 2021, 2022) della Coppa del Mondo riservata alla classe Superstock aggiudicandosi contestualmente nel 2021 l’Independent Trophy, graduatoria combinata dei migliori team privati delle classi EWC e Stock, la compagine di Moreno Codeluppi per il FIM EWC 2024 ha riconfermato l’impegno nella graduatoria Superstock e, per il secondo anno consecutivo, con Honda.

AVANTI CON HONDA NELL’ENDURANCE

Nel 2023, dopo un ventennale sodalizio con Suzuki, il No Limits Motor Team ha sposato la causa Honda, con la giallo-nera CBR 1000RR-R #44 subito protagonista. Al debutto di questo inedito sodalizio ha centrato subito il podio Superstock alla 24 ore di Le Mans, bissato successivamente in occasione della 24 ore di Spa-Francorchamps. La conquista della FIM Endurance World Cup è sfumata soltanto a seguito di uno sfortunato episodio registratosi al Bol d’Or, con un contatto con un pilota più lento che ha precluso questa possibilità.

L’EQUIPAGGIO 2024

Honda No Limits per la stagione 2024 andrà nuovamente all’assalto della classe Superstock, rinnovando la fiducia al medesimo trio titolare dello scorso anno: Alexis Masbou, Johan Nigon e Lorenzo Gabellini. Con la possibilità prevista dal regolamento 2024 di schierare 4 piloti titolari, la compagine emiliana ha così ingaggiato anche Philipp Steinmayr, 30enne motociclista austriaco dal 2019 presenza fissa della specialità, assicurandosi nel 2022 la Coppa del Mondo Superstock con il Team 18 Sapeurs Pompiers.

I TRAGUARDI DEL TEAM NO LIMITS NELL’ENDURANCE

Un equipaggio di alto profilo per arricchire una serie di traguardi raggiunti che inorgogliscono l’intero movimento italiano dell’Endurance. Oltre alla vittoria alla 6 ore di Most 2021, il No Limits Motor Team è salito sul podio Superstock in 7 delle ultime 12 gare disputate, confermando di fatto che si tratta di una realtà consolidata e di successo delle competizioni motociclistiche di durata.