No Limits svela la sua Honda per il FIM EWC 2023

Domenica 5 febbraio è la data che sancisce ufficialmente l’inizio di una nuova era della “nazionale italiana” dell’Endurance. Presso l’Agriturismo San Giuseppe in Gattatico, il No Limits Motor Team ha presentato dinanzi ad una numerosa platea di partner, addetti ai lavori, amici di lunga data ed appassionati la sua nuova “giallonera” per la stagione 2023 del FIM EWC. Trascorso il primo ventennio della propria storia con Suzuki, a partire da quest’anno la compagine di Moreno Codeluppi correrà con Honda. Sempre nella classe Superstock, con la CBR 1000RR-R chiaramente di giallonero vestita e contraddistinta dal distintivo numero 44.

NO LIMITS DA SUZUKI A HONDA

Vagliate diverse possibilità, il No Limits Motor Team ha preso la decisione di passare alla casa dell’ala dorata per rinnovare i propositi ambiziosi nella FIM Endurance World Cup. Orgoglio tricolore delle corse motociclistiche di durata, nelle ultime 3 stagioni ha sempre concluso al 2° posto nella classifica finale della Superstock, conquistando nel 2021 l’Independent Trophy, graduatoria combinata dei migliori team privati delle classi EWC e Stock.

La Honda CBR 1000RR-R #44 del No Limits Motor Team (per le foto si ringrazia Jacopo Zizza)

ORGOGLIO ITALIANO

La squadra capitanata da Moreno Codeluppi rappresenta un unicum nel FIM EWC. In questi anni, senza alcun supporto da parte della casa madre, ha ottenuto risultati semplicemente straordinari. Spiccano svariati podi alle 24 ore di Le Mans e del Bol d’Or più la storica affermazione alla 6 ore di Most 2021, oltre ad una conferma ai vertici nella Stock.

La Fireblade No Limits nel dettaglio (si ringrazia per le foto Jacopo Zizza)

SFIDA HONDA PER NO LIMITS

Con Honda la compagine emiliana inizierà una nuova sfida, con la line-up di piloti che sarà tuttavia annunciata in un secondo momento. Quel che è certo, la metodologia di lavoro No Limits collaudata in questi anni farà di tutto per condurre nuovamente ai vertici la giallonera, non più Suzuki, bensì Honda…