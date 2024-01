Motoestate: Virone per il titolo 300, Antonini doppia sfida con Dunlop Cup

I Trofei Motoestate 2024 scatteranno a fine aprile (il calendario), ma c’è chi ha già confermato la sua presenza per la nuova stagione. Ad esempio Mattia Virone, che riparte dal 3° posto in classifica generale ottenuto l’anno scorso nella categoria 300 SS, sempre con Extreme Racing Service e con una Ninja 400, per puntare ancora più in alto. Ma il Motoestate sarà anche uno dei due impegni di Christian Antonini, riconfermato in MRT Corse per affrontare sia questo campionato che la Dunlop Cup 300 nell’ambito della Coppa Italia.

Virone rilancia la sfida Motoestate

“Dopo l’ottimo terzo posto nel Trofei Motoestate 300 SS della scorsa stagione, quest’anno punteremo alla vittoria del campionato con Mattia Virone confermato con Extreme Racing Service.” Così la struttura guidata da Paolo Caravita (la stessa che affronterà il CIV 600 con Luca Ottaviani su MV Agusta) ha ufficializzato la rinnovata sfida Motoestate e gli obiettivi ben chiari per la nuova stagione di gare. Virone, già protagonista sul podio di categoria l’anno scorso, è la grande speranza di Extreme Racing Service nei Trofei MES. La sfida per diventare il successore del campione 2023 Mattia Sorrenti (quest’anno al cambio di categoria) è già lanciata.

Antonini, doppio impegno 2024

Una conferma arriva anche in casa MRT Corse. Christian Antonini è determinato a rilanciarsi dopo aver concluso prematuramente il 2023 per infortunio in un brutto incidente al Mugello. Una sfida su ben due fronti: si alternerà tra le piste dei principali circuiti italiani per la Dunlop Cup 300 e le piste che ospiteranno il Trofeo Motoestate. “Dobbiamo ricominciare e ripartire, dopo un incidente di quel calibro non sarà facile” ha ammesso Christian Antonini. Il papà e team manager Alessandro Antonini guarda con fiducia alla nuova stagione, senza fissare obiettivi oltre a “Migliorare i tempi del 2023 e divertirsi sulle due ruote. Vedremo a fine stagione i risultati ottenuti”.