In attesa del test MotoGP a Sepang, alcuni piloti della classe regina stamane scenderanno in pista a Portimao. Sarà un incrocio con i colleghi della Superbike, grazie alla possibilità garantita dal regolamento. Ducati ha deciso di portare i suoi pezzi da novanta in Portogallo: Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, Alex e Marc Marquez, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio della VR46. Ma ci sarà anche un’altra grande sorpresa: Valentino Rossi.

Valentino Rossi sulla Yamaha R1

I piloti della Ducati impegnati in questo test “straordinario” avranno a disposizione una Panigale V4 S. L’obiettivo è mantenere viva la confidenza con il circuito di Portimao, dove il Mondiale MotoGP ’24 farà tappa per la seconda giornata del calendario (22-24 marzo). La grande sorpresa sarà Valentino Rossi, che ha deciso di prendere il volo per l’Algarve, per compiere qualche giro di pista insieme ai suoi allievi. Qui potrebbe re-incrociarsi con uno dei suoi storici rivali, Marc Marquez, passato in sella alla Ducati. Il campione di Tavullia, che dal 2022 compete sulle quattro ruote, girerà con la sua amata Yamaha R1 e sarà una grande occasione per rivedere tanti amici del paddock. Nei giorni precedenti Vale si è tenuto come sempre in forma, non solo allenandosi al Ranch, ma anche sui kart e con la moto da cross (a Fermignano).

Il test MotoGP in Malesia

Dopo questo appuntamento i piloti della Top Class si appresteranno a partire per la Malesia per il primo test invernale del 2024. Borgo Panigale farà affidamento su Michele Pirro nella tre giorni dello shakedown dall’1 al 3, dal 6 all’8 febbraio in pista anche i piloti ufficiali. Il team VR46 di Valentino Rossi da quest’anno farà a meno di Luca Marini, passato alla Honda, sostituito dal neo arrivato Di Giannantonio. L’alfiere romano punta a ricominciare da dove aveva finito nella scorsa stagione MotoGP, quando ha centrato un podio e una vittoria nelle ultime cinque gare. Grande attenzione sarà riservata all’otto volte iridato Marc Marquez che, con la Ducati GP23 del team Gresini, punterà alla zona podio in tempi brevi per riprendersi un ruolo di primo piano. Per gli amanti delle due ruote saranno giorni imperdibili dopo la lunga pausa invernale.