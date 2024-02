MotoGP, Morbidelli riconoscente: “Grazie Marc Marquez”

Oggi Franco Morbidelli sarà di nuovo Italia, dopo aver superato le due TAC fatte tra martedì e mercoledì in seguito alla brutta caduta a Portimao. Il colpo alla testa gli aveva anche provocato la perdita dei sensi, ma per fortuna non sono stati rilevati danni cerebrali. Ora il pilota romano deve solamente riposare prima di poter risalire in sella.

MotoGP, i ringraziamenti di Morbidelli

Poco fa il campione del mondo Moto2 del 2017 ha pubblicato una storia Instagram nella quale c’è una sua foto in moto a Portimao accompagnata da alcune parole di ringraziamento: “Grazie a tutti per i messaggi. Grazie all’aiuto degli stewards sono riuscito a superare questo grande colpo senza alcun problema. E grazie anche all’aiuto di Marc Marquez! Thank you man!“.

Morbidelli ci ha tenuto a ringraziare tutti e il nome di Marc Marquez nella lista non è casuale. Infatti, il nuovo pilota del team Gresini Racing è stato il primo ad andare a soccorrerlo. Un gesto molto apprezzato da Franky, che gli è riconoscente e che ci ha tenuto a far sapere di aver superato tutto senza problemi. Adesso speriamo di rivederlo in azione nel test MotoGP a Sepang (6-7-8 febbraio).

