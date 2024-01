MotoGP, Morbidelli domani in Italia: ok anche la seconda TAC

Franco Morbidelli si trova ancora in Portogallo a causa dell’incidente avuto nel pomeriggio di ieri durante un allenamento sulla pista di Portimao. Come abbiamo già raccontato, ha perso il controllo della sua Ducati Panigale V4 S in curva 9 e ha fatto un brutto volo, finendo per battere la testa e per perdere anche i sensi per qualche istante.

Dopo i primi controlli al centro medico del circuito, era stato portato in ospedale per ulteriori esami. La prima TAC aveva dato esito negativo, escludendo danni cerebrali, ma è stato deciso comunque di trattenerlo presso la struttura per la notte per motivi precauzionali. Oggi Morbidelli è stato sottoposto a un’altra TAC e il risultato è stato nuovamente incoraggiante.

Il team Prima Pramac Racing ha fornito un aggiornamento ufficiale poco fa: “Il risultato della seconda TAC è andato bene. Franco verrà trasportato nuovamente all’ospedale di Alvor per il check out e domani tornerà a casa. FORZA CAMPIONE!!!“.

Adesso l’auspicio è che Morbidelli possa essere regolarmente presente nel test MotoGP a Sepang (6-8 febbraio). Per lui è molto importante esserci, dato che deve adattarsi a una nuova moto come la Ducati Desmosedici GP24 e a una nuova squadra.

Foto: Prima Pramac Racing