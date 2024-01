Nelle due giornate di test Superbike a Portimao si sono visti in pista anche alcuni piloti della MotoGP, in azione con delle moto stradali per allenarsi e prepararsi in vista dell’inizio della stagione. Tra loro c’era anche Franco Morbidelli, che è stato protagonista di un incidente nel corso del pomeriggio.

MotoGP, come sta Morbidelli

Come spiegato da Sky Sport MotoGP, in curva 9 ha perso l’anteriore della sua Ducati Panigale V4 S ed è caduto rovinosamente battendo la testa, finendo anche per perdere i sensi. I primi a soccorrerlo sono stati i fratelli Marc e Alex Marquez. Poi il pilota italo-brasiliano è stato portato al Centro Medico per i primi controlli, successivamente è stato deciso di portarlo all’Hospital Particular do Algarve per ulteriori accertamenti.

Nulla di grave, come si era appurato fin da subito. La TAC ha dato esito negativo e ha ufficialmente scongiurato qualsiasi problema a livello cerebrale. Il team Prima Pramac Racing ha fatto sapere che comunque Morbidelli passerà la notta in ospedale per motivi precauzionali e si sicurezza. Nella foto pubblicata sui social Franky alza il pollice, gesto che tranquillizza tutti.

Foto: Prima Pramac Racing