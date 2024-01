Superbike: Remy Gardner scalda la Yamaha GRT “Siamo da top 6”

Remy Gardner ha chiuso in bellezza la prima avventura Superbike e nei test di fine stagione a Jerez era risultato il più veloce di tutti. Adesso l’ex iridato Moto2 ha pieno supporto tecnico da Yamaha, cioè un trattamento di primissimo livello affidato alle cure dei tecnici dell’italiana GRT. Dopo gli ottimi lampi in Andalusia, settimana scorsa, Remy è andato molto forte anche a Portimao (qui i tempi finali), anche se ha cominciato a guardare più al passo gara che alla ricerca del giro a sensazione. Dopo l’ottimo precampionato, può volare nella natia Australia con il morale molto alto: “Siamo da top 6”. Non sembra un proclama buttato là. Intervista completa nel video qui sopra, via CorsedimoTV

L’assenza di Dominique Aegerter

Yamaha GRT nella doppia tornata Jerez-Portimao ha dovuto fare a meno di Dominique Aegerter, sofferente per un virus che lo ha costretto a rientrare in Svizzera prima che cominciassero i test in Andalusia. Il due volte Mondiale Supersport si sta sottoponendo alle cure del caso, nel tentativo di arrivare a Phillip Island nelle migliori condizioni possibili. Ricordiamo il Mondiale parte il 24-25 febbraio. L’assenza è stata un problema anche per Remy Garnder. “Sarebbe stato utile scambiarci i dati, e un compagno veloce nel box a fianco è sempre uno stimolo”.