Haas mostra la livrea della nuova SF-24

La Haas ha aperto le danze per quanto riguarda la presentazione delle vetture della stagione 2024, per le scuderie di Formula 1. La formazione statunitense come lo scorso anno però, ha mostrato soltanto la livrea della nuova SF-24, mentre tutte le caratteristiche sono rimandate al filming day. Il team, che per la prima volta non avrà alla guida Gunther Steiner, vorrà scollarsi dall’ultimo posto della passata annata nella classifica costruttori. I piloti saranno gli stessi e anche loro vorranno certamente migliorare le posizioni dello scorso anno, sperando fortemente che il nuovo progettoo sia migliorato.

La prima Haas con Ayao Komatsu come team principal

Il 2024 vedrà l’esordio come team principal di Ayao Komatsu alla Haas, dopo che Steiner è stato licenziato nel gennaio di quest’anno: il proprietario Gene Haas non ha gradito gli ultimi risultati. Oltre a ciò, anche il modo di porsi di Gunther non è sembrato molto professionale ai dirigenti del team. La guida, come detto, è stata affidata all’ingegnere giapponese, che si trova nella scuderia a stelle e strisce dal 2016. Il nipponico, quindi, è all’interno della squadra praticamente dal suo approdo in Formula 1. Un altro annuncio, giunto nella giornata di ieri a margine della presentazione della livrea, è quella del nuovo direttore tecnico.

Questo perché oltre che a Steiner i vertici della Haas a gennaio hanno messo alla porta anche Simone Resta. Il ruolo è stato preso da Andrea De Zordo, ovvero, l’ex capo progettista. Una rivoluzione tutta interna quindi, rinunciando a due pedine ma trovandole direttamente tra le mura del box. La VF-24 nella sua livrea avrà il nero come colore principale. Le altre tonalità resteranno gli stessi, con il bianco ed il rosso che andranno a colorare la restante parte della vettura. La vettura vedrà la presenza anche della bandiera degli Stati Uniti d’America, per rimarcare ancora di più la provenienza della scuderia.

Magnussen e Hulkenberg sperano in un passo avanti

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg sono stati riconfermati al volante della Haas. I due piloti sperano in una monoposto migliorata, che permetta ai due di riuscire ad avvicinare la zona punti. Hulkenberg ha vinto il derby interno lo scorso anno, ma vorrà sicuramente fare meglio dei 9 punti conquistati. Il ritorno del tedesco non è stato sicuramente come aspettava, chiudendo l’anno con nemmeno dieci punti raccolti. Ecco perché nel 2024 spera in una vettura migliore, per riuscire a superare almeno questa quota, per poi ovviamente, puntare a qualcosa di ancora meglio.

La stagione di Magnussen è stata deludente sotto ogni aspettativa e si è conclusa con soli 3 punti conquistati, diciannovesimo nella classifica generale. Il danese sperava in qualcosa di più, come a gli appassionati e la stampa, dopo l’ottimo 2022. Il 2024 anche per lui dovrà segnare il riscatto, iniziando magari, nel riuscire a conquistare gli stessi punti o al meno, ad essere più vicino al compagno. Riscatto, questa è la giusta parola da utilizzare per i due portacolori della Haas. Un obiettivo che ci potrà essere ovviamente, solo sé il lavoro sulla SF-24 rispecchierà le attese.

La Haas mostrerà le specifiche SF-24 l’11 febbraio

Il giorno in cui vedremo realmente la SF-24 sarà l’11 febbraio, in occasione del filming day. Evento che si svolgerà a Silverstone, questo anche perché la fabbrica dove viene creata la monoposto si trova in Gran Bretagna. Il lavoro fatto a Banbury dovrà essere impeccabile, per uscire da questo trend davvero negativo. Negli ultimi 3 anni per ben due volte, la scuderia è giunta all’ultimo posto, se invece prendiamo in esame gli ultimi 5 anni, la squadra non ha mai fatto meglio dell’ottavo posto del 2022. I vertici della Haas hanno deciso di dare una svolta cambiando alcune figure nel box. Ma adesso sarà la pista a dirci se il cambiamento funziona.

FOTO: social Haas