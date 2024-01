MotoGP, Trackhouse Racing svela la livrea delle Aprilia di Oliveira e Fernandez

Il Trackhouse Racing Team ora è ufficialmente parte della MotoGP con Aprilia ed i suoi piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Da Los Angeles su i veli per una nuova avventura della struttura a stelle e strisce, che entra in classe regina al posto di RNF, ex satellite Aprilia dopo le note vicissitudini. Trackhouse Racing del team owner Justin Marks, accompagnato da Massimo Rivola in rappresentanza del gruppo di Noale, ha mostrato i colori delle due RS-GP del pilota portoghese e dello spagnolo per la nuova stagione mondiale.

Trackhouse con due Aprilia diverse

Non sono mancate stelle statunitensi del calibro di Kevin Schwantz o Wayne Rainey per assistere alla serata di presentazione (le 21:00 a Los Angeles, le 6:00 in Italia) della nuova squadra Trackhouse, ben più nota per il suo impegno in NASCAR. Presente anche John Hopkins del team “connazionale” in Moto2 assieme al suo pilota Joe Roberts, molto incuriosito sia dalla nuova livrea che dalla Aprilia MotoGP in sé. Si era già parlato del fatto che Miguel Oliveira avrebbe avuto la RS-GP 2024 come Aleix Espargaro e Maverick Vinales, un’ulteriore e definitiva conferma è arrivata a voce durante questo evento anche da parte di Massimo Rivola. È ufficiale quindi che ci saranno tre Aprilia aggiornate ed una versione 2023 in azione in questa nuova stagione mondiale.

Stravolgimento in corsa

“Benvenuto nel 2025!” è stata una delle battute della serata per il team owner di Trackhouse. Il motivo è uno solo: l’idea originaria era appunto entrare nel Motomondiale l’anno prossimo dopo aver sondato il terreno e quindi scelto la migliore soluzione. L’addio di RNF da MotoGP e MotoE (con i piloti già alla firma ma di colpo rimasti a piedi) ha però stravolto i piani non solo della struttura statunitense, ma anche di Aprilia, fino all’accordo ufficializzato ad inizio dicembre per la classe regina del Motomondiale.

Foto: Trackhouse Racing Team