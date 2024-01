MotoGP, Marc Marquez: il test di Sepang sarà una tappa cruciale

Marc Marquez è atteso da una scommessa importante dopo undici stagioni con Repsol Honda. Sei titoli MotoGP conquistati con la RC213V, prima di entrare in un tunnel tortuoso iniziato con l’infortunio di Jerez nel 2020. Con la Ducati GP23 del team Gresini proverà a rilanciarsi nelle zone di vertice che gli competono, ma dovrà adattarsi non solo alla nuova moto, ma anche ad un nuovo ambiente all’interno del box.

La scommessa di Marquez e Carchedi

Del suo storico e amato staff tecnico porta con sé soltanto il meccanico della Honda, Javi Ortiz. Al suo fianco non avrà più Santi Hernandez, ma il capotecnico Frankie Carchedi, con cui ha già collaborato nel test di Valencia del novembre scorso. Tra i due si sono instaurati fitti contatti durante l’inverno, ma saranno i risultati in pista a decretare quanto solido sarà il feeling agonistico. Dato che il suo contratto con Gresini ha durata soltanto annuale, Marc Marquez non ha voluto “spezzare” le due squadre.

L’ingegnere di pista inglese Frankie Carchedi ha già vinto un titolo MotoGP affiancando Joan Mir nella stagione 2020. Nel 2023 ha lavorato con Fabio Di Giannantonio, contribuendo alla sua prima vittoria in classe regina. “I miei obiettivi sono molto chiari: assicurarmi che [Marc Marquez] sia felice e che possa competere tra i primi nel minor tempo possibile“. L’impresa non è affatto facile e invita alla prudenza, nonostante i buoni riscontri nella prima uscita a Cheste.

La preseason per conoscersi meglio

Nell’occasione del test autunnale, il fenomeno di Cervera ha compiuto una cinquantina di giri in condizioni di pista pessime, con il vento che ha intralciato il lavoro e a sua disposizione soltanto una Desmosedici GP. “Non ho idea di quanto tempo ci vorrà. Ora tutto ruota attorno ai test di Sepang, partiremo da lì. Non abbiamo nemmeno pensato alla prima gara“.

Carchedi non vuole però smorzare l’entusiasmo che regna da diverse settimane nell’ambiente Gresini e tra i fan della MotoGP, curiosi di rivederlo in azione con un prototipo potenzialmente vincente. “La comunicazione è brillante. È un progetto diverso per lui. Tutto è strano o diverso, alcune cose sono buone e altre cattive. Si tratta di capirsi a vicenda… Non solo essere compagni. Si tratta di capire cosa vuole per andare veloce. Richiede tempo. A Sepang – ha concluso il capotecnico – potrò capire come guida“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon