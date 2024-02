Patacca-Fusco nuova coppia J-Angel per il CIV Supersport 2024

Superato il “terremoto” della separazione con Emanuele Pusceddu, il J-Angel Racing Team rilancia la sfida nel CIV Supersport. Con il vice-Campione 2023 di categoria accasatosi in Kuja Racing Service Ducati, anche la formazione diretta da Marco Giovannangelo ha annunciato i suoi nuovi piani per la stagione 2024. Con la grande novità rappresentata dalla disponibilità della MV Agusta F3 800 RR, correranno Matteo Patacca e Raffaele Fusco. Una line-up di piloti completamente rinnovata, allestita di fatto in tempi record.

Nuova coppia di piloti per il J-Angel Racing Team

Dover fare a meno, di colpo, del proprio pilota di riferimento è un colpo durissimo. Ancor di più se “quel pilota” (ergo: Emanuele Pusceddu) ha incarnato, per quasi un lustro, una colonna portante dell’organigramma della squadra. Il J-Angel Racing Team si è visto pertanto costretto a ripartire da un foglio bianco, cercando di formare nelle difficoltà del momento, da inizio gennaio in avanti, una coppia tanto giovane quanto promettente. E, in un caso specifico, già in grado di vincere nel CIV Supersport.

Nel CIV Supersport con Matteo Patacca e Raffaele Fusco

Lungi dal definirle (giustamente) soluzioni “di ripiego”, il J-Angel Racing Team ha trovato l’accordo con Matteo Patacca (classe 2004) e Raffaele Fusco (2002). Entrambi con trascorsi nel CIV Moto3 ed ex FIM CEV Junior World Championship, intraprenderanno un nuovo percorso di carriera dopo un ultimo periodo altalenante sul piano dei risultati. Miglior rookie del CIV Supersport 2021, Patacca arriva dall’esperienza biennale con Renzi Corse Ducati con l’obiettivo di tornare su quel podio che gli manca dalla vittoria di Gara 2 a Imola 2022. Strappato al Bike&Motor Racing Team Yamaha, dall’altra parte Fusco mirerà alla zona punti, avvicinandosi il più possibile alla top-10 al terzo anno di militanza nella SSP tricolore.

Novità MV Agusta

Come detto, la novità più sostanziale riguarda tuttavia il pacchetto tecnico. Il J-Angel Racing Team abbandonerà infatti il progetto Yamaha R6, sodalizio culminato con il secondo posto in campionato nel 2023 con Pusceddu, sposando la causa MV Agusta. Dall’esordio datato 2022, la tre cilindri varesina è ormai una certezza del CIV Supersport. Lo riaffermano le prime vittorie ed i primi podi messi a segno lo scorso anno per mano di Luca Ottaviani sotto le insegne Extreme Racing Service. Con altre due F3 800 RR sullo schieramento di partenza, i vari binomi Ducati (e Yamaha) attesi al via faranno bene a guardarsi attorno…