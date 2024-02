Emanuele Pusceddu si accasa in Kuja Ducati nel CIV Supersport

Riprogrammare una stagione, dal nulla, in poco meno di un mese. Di questo è stato artefice Emanuele Pusceddu. Rimasto improvvisamente quanto clamorosamente senza una moto ad inizio gennaio dopo la separazione consensuale (causa problemi economici) col J-Angel Racing Team, il motociclista romano è riuscito a trovare in extremis una nuova sistemazione di livello, di fatto impensabile fino a poche settimane or sono, per il CIV Supersport 2024. “Push” sarà nuovamente al via della serie, conducendo una Ducati Panigale V2 955 preparata dal Kuja Racing Service.

Emanuele Pusceddu con Kuja Racing Service nel CIV Supersport

Grazie ad un accordo definito negli ultimissimi giorni, Emanuele Pusceddu ha messo una pezza ad un inizio di 2024 che peggio non si poteva. Costretto a sciogliere il sodalizio pluriennale col J-Angel Racing Team, progetto che quest’anno avrebbe registrato il passaggio da Yamaha a MV Agusta, il vice-Campione CIV Supersport 2023 ha individuato nel Kuja Racing Service una quantomai preziosa ancora di salvezza. Viceversa, il Kuja Racing Service (partner del Barni Spark Racing Team nel triennio 2021-23) ha visto nell’appiedato Pusceddu una chance di rimettersi in gioco nel CIV a distanza di qualche anno dall’ultima apparizione ufficiale (datata 2020 in Moto3 e PreMoto3).

Sfida Ducati

Con questa unione d’intenti Emanuele Pusceddu cercherà di adattare quanto prima il suo stile di guida alla potente ma performante Panigale V2 955, già vincitrice di gare e di un titolo tricolore, con l’obiettivo di puntare senza mezzi termini alla definitiva consacrazione nel CIV Supersport. Se lo scorso 5 gennaio qualcuno gli avesse detto che, meno di un mese più tardi, si sarebbero ritrovato tra le mani una Ducati… probabilmente avrebbe fatto carte false!

Ritorno in Rosso

In carriera Emanuele Pusceddu ha corso un po’ con tutte le moto. Sia in ambito nazionale che continentale. Con la stessa Ducati, nello specifico il modello Panigale R, ha disputato una manciata di gare ai tempi dell’Europeo Superstock 1000 2016 sotto le insegne SK-Racing Team by Barni Racing.

I piani di Kuja Racing Service

Parallelamente all’ambizioso progetto con Emanuele Pusceddu per il CIV Supersport, il Kuja Racing Service ha annunciato che nella stagione 2024 prenderà parte anche alla Dunlop Cup 1000 Pro della Coppa Italia Velocità insieme a Fabrizio Zicchera.