Superbike, team Go Eleven: svelata la Ducati di Andrea Iannone

È arrivato anche il giorno della presentazione del team Go Eleven, che nella stagione Superbike 2024 schiera Andrea Iannone. Il 34enne abruzzese è al rientro dopo quattro anni di squalifica per doping e nei primi test ha già dimostrato di non aver perso la velocità. Ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare, però tra Jerez e Portimao le sensazioni sono positive. La squadra di proprietà di Gianni Ramello e diretta dal team manager Denis Sacchetti ha esperienza e può togliersi delle soddisfazioni.

Superbike 2024, la carica di Iannone

Iannone finora non ha fissato particolari obiettivi e anche oggi tiene i piedi per terra, consapevole che è presto per sbilanciarsi: “Il lavoro con il Team Go Eleven è appena iniziato, c’è ancora tanto da fare e la strada è lunga ma ciò che è più importante è che tutti ci stiamo impegnando per un obiettivo comune. Anche se la sfida sarà ardua, il team work e il sostegno reciproco ci spronano a fare del nostro meglio. Tutto questo è possibile anche grazie al supporto di Ducati“.

L’ex rider MotoGP ha grande voglia di fare bene nel WorldSBK, ha atteso con impazienza la possibilità di poter tornare a correre in un campionato così importante e vuole sfruttare l’occasione che gli è stata concessa. In casa Go Eleven c’è grande impegno per metterlo nella migliore condizione possibile e, come affermato da The Maniac, non manca il supporto da parte di Ducati.

Foto: Go Eleven