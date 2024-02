Moto3, Cesare Tiezzi “Sarà un po’ più semplice, sono pronto”

Carico verso la seconda stagione nella Moto3 JuniorGP. Cesare Tiezzi, fresco di ufficialità con Eagle-1, si sta preparando per il passo successivo, determinato a mettere a frutto quanto imparato nel primo anno di categoria. Archiviato un gennaio di fuoco per gli esami universitari (ricordiamo, è iscritto alla facoltà di Economia presso l’Università Cattolica di Milano), con ottimi risultati, ora Tiezzi può concentrarsi di più sugli allenamenti, in attesa dei primi test ufficiali.

Cesare Tiezzi, è arrivata l’ufficialità con Eagle-1. Ma i contatti c’erano già da tempo, giusto?

Abbiamo iniziato a parlare un po’ dopo la fine del campionato, ho avuto modo di iniziare a conoscere tutto il team e s’è instaurato un rapporto che ci ha portato alla scelta di correre con loro, cosa di cui sono molto contento. Diciamo che ci hanno convinto subito, anche se poi bisogna sempre valutare le varie opzioni. Abbiamo preso il tempo necessario, ma alla fine a gennaio è arrivata la firma.

Riparti dopo un primo anno nella Moto3 del JuniorGP. Cosa cambia verso la nuova stagione?

Essendo il secondo anno sarà tutto un po’ più semplice. Quando si arriva in un campionato nuovo c’è sempre un tempo di adattamento. Adesso conosco già l’ambiente, le piste, la moto, anche se non sarà esattamente la stessa ma comunque molto simile. Ci sarà modo di partire meglio, in modo da essere immediatamente più veloci. Diciamo che in generale si arriverà più pronti anche psicologicamente, carichi da subito.

Quest’anno sarai tu l’esperto della squadra, dall’altra parte del box infatti c’è un esordiente [Edoardo Boggio].

Il mio compagno di squadra sarà un pilota molto veloce, anche se al primo anno nella categoria. Io sicuramente cercherò di fare il meglio possibile, spero ci sia anche il modo di aiutarci a vicenda. L’anno scorso ero io che cercavo di imparare dal mio compagno di squadra, quest’anno sarà diverso, ma alla fine non credo cambierà molto.

Cesare Tiezzi, come procede la preparazione?

In questo periodo invernale mi sto concentrando soprattutto sull’allenamento offroad, quindi motocross e flat track. Anche perché in Italia adesso fa molto freddo. Nonostante siano diverse però le ritengo discipline molto utili per quello che facciamo noi.

Per quanto riguarda la pista invece?

Non appena ci sarà la possibilità meteorologica sicuramente inizierò, magari in questo periodo andrò anche un po’ in Spagna, un po’ meglio da questo punto di vista. Questo è il mese in cui mi vorrei allenare di più dopo un gennaio in cui mi sono concentrato di più sul lato scolastico. Ho finito tutti gli esami, quindi adesso posso pensare di più all’allenamento fisico e in moto. Più avanti poi faremo i test con la squadra a Misano, però ancora non abbiamo date precise.

Foto: Eagle-1