Moto3: Cesare Tiezzi con Eagle-1 per il JuniorGP 2024

È il momento delle ufficialità, ecco un altro italiano interessante per Eagle-1. Arriva Cesare Tiezzi, in uscita da AC Racing, per la prossima stagione nella Moto3 del campionato FIM JuniorGP. Dopo l’annuncio riguardante Edoardo Boggio, ecco un altro pilota nostrano per la sfida nel Mondialino 2024. Tiezzi, al salto dopo il tricolore Moto3 conquistato nel 2022, ha chiuso un anno di debutto in crescita in questo campionato. Ora l’asticella ovviamente si alza.

Tiezzi con Eagle-1, l’annuncio

“Eagle-1 e Cesare Tiezzi insieme per la stagione FIM JuniorGP 2024!” Inizia così la nota ufficiale della squadra tricolore, che conferma l’intenzione di aumentare le sue frecce schierate nel Mondialino. “Presentiamo oggi anche il secondo pilota Eagle-1 dando il benvenuto a Cesare Tiezzi. La nostra line-up si arricchirà di un pilota veloce, determinato e pronto a mettere in pratica quanto imparato nella prima stagione JuniorGP. Cesare salirà sulla nostra moto nei primi test per poi scendere ufficialmente in pista per l’inizio della sua seconda stagione nella categoria. Nel corso degli anni, Cesare si è messo in luce portando a casa risultati e grandi obiettivi tra cui il titolo di Campione Italiano Moto3 2022 e la conferma, anche nel 2023, tra i Talenti Azzurri FMI. Siamo pronti per iniziare al meglio questa nuova avventura insieme!”

JuniorGP, il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna