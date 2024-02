MotoGP, Morbidelli: test a Sepang incerto, servono altri controlli

Franco Morbidelli non è ancora sicuro di poter prendere parte al test MotoGP a Sepang in programma da martedì 6 a giovedì 8 febbraio. Anche se non ha accusato danni seri in seguito alla caduta avvenuta nel corso dell’allenamento a Portimao, comunque non c’è il via libera alla sua partecipazione. Segnale che probabilmente non è al 100% e che serve vederci più chiaro.

In queste ore il team Prima Pramac Racing ha diramato un nuovo comunicato: “Vogliamo fornirvi un aggiornamento sulla valutazione medica di Franco Morbidelli. L’equipe medica ha deciso di posticipare la valutazione di qualche giorno aggiuntivo. Questo ritardo è inteso a consentire una comprensione più completa delle sue condizioni e a determinare la sua idoneità a partecipare ai prossimi giorni di test programmati.”.

MotoGP, test Sepang: Morbidelli ci sarà o no?

Il pilota romano dovrà sottoporsi a nuovi controlli, che serviranno per stabilire se sia idoneo a risalire in moto oppure se sia meglio rimanere a riposo. A Portimao ha battuto la testa e perso conoscenza, quindi è normale che vi sia un approccio prudente da parte dei dottori. Auguriamo a Morbidelli di poter essere a Sepang sulla sua Ducati, ma speriamo innanzitutto che sia al 100% fisicamente. La salute conta più di tutto.

Sabato, durante un evento in Indonesia, ci sono state le parole di Marc Marquez sull’incidente di Franky. L’otto volte campione del mondo è stato il primo a soccorrerlo assieme al fratello Alex. Non è mancato il ringraziamento da parte di Morbidelli, che ovviamente ha apprezzato l’aiuto ricevuto.

Foto: Prima Pramac Racing