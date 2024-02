MotoGP, Di Giannantonio pazzo di Doha: “Qui sembra Hollywood”

Fabio Di Giannantonio sembra essersi subito stabilizzato nel box VR46, trovando un buonissimo feeling con la Ducati Desmosedici GP23. Il pilota romano ha chiuso il test MotoGP in Qatar all’ottavo posto, con un ritardo di mezzo secondo dal miglior crono firmato da Pecco Bagnaia. Soprattutto nei long run ha dimostrato un buon passo, come dimostrano i tempi registrati a Sepang nelle simulazioni della Sprint.

Di Giannantonio vola a Doha

Una rondine non fa primavera, i test invernali hanno un valore relativo, ma dimostrano che Fabio Di Giannantonio ha trovato già sintonia con la nuova moto. Anche nel time attack non ha riscontrato problemi: tra i piloti con la GP23, solo Marc Marquez è stato un decimo più veloce del 25enne pilota romano. A differenza di Marco Bezzecchi, che nei test in Malesia ha avuto molte difficoltà ad adattarsi alla GP23, ‘Diggia’ si è trovato subito bene. Con i suoi tempi interessanti, è uno dei contendenti al podio all’apertura della stagione MotoGP a Losail. “Possiamo essere tra i primi cinque, abbiamo fatto un buon lavoro“.

Il circuito di Doha riporta alla mente la sua prima vittoria in classe regina dell’anno scorso, con il team Gresini. “Adoro questo posto, il paddock è fantastico e adoro anche il programma. Infatti puoi dormire fino a tardi la mattina e poi saltare in moto“, ha scherzato l’alfiere del team Pertamina Enduro VR46 Racing Team. “E quando lo fai è pieno di riflettori, un po’ in stile hollywoodiano, che crea sempre una bella atmosfera“.

‘Diggia’ fiuta il podio

Il ricordo della vittoria 2023 causerà sicuramente un po’ di pressione in più nella gara d’apertura e Di Giannantonio sa che dovrà meritarsi nuovamente la fiducia del nuovo team in vista dei giochi di mercato. “Bisogna anche essere realistici, sembra che i piloti ufficiali abbiano qualcosa in più in questo momento. Soprattutto Pecco è in grande forma. Ma penso che siamo in una buona posizione per lottare per un posto sul podio. Ci proverò sicuramente tra due settimane“. Sicuramente le impressioni iniziali sono soddisfacenti, ma in vista del campionato bisogna tenere i piedi ben saldi a terra. “Non dobbiamo dimenticare che è solo un test. Portiamo a casa buone impressioni, un buon approccio con la squadra. Siamo un gruppo che insieme cresce sempre meglio“, ha concluso Fabio.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon

Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team